藍委爆府院定調828前不進口萊豬 行政院回應了

在民進黨內，蘇貞昌素以「治軍甚嚴」著稱；但在丁怡銘身上，蘇貞昌卻一再展現「嚴以律人，寬以待己」的面貌。去年的牛肉麵事件，嚴格來說已不是丁怡銘第一次出狀況，可是蘇貞昌卻還是一直到後續的發票統編事件，才批准丁怡銘的辭呈。而等不及4個月，蘇貞昌就迫不急待讓他補上「行政院顧問」的肥缺。除了「護短」，背後其實還有更多的政治考量。...

2021-04-18 16:49