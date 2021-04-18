藍委爆府院定調828前不進口萊豬 行政院回應了
國民黨今舉行「八二八反萊豬拚公投全台宣講」啟動儀式，黨團總召費鴻泰透露，因府院擔心公投會過，定調8月28日前不進口萊豬。行政院發言人羅秉成說，此說法與事實不符。
羅秉成表示，去年底國內進口商主動召開會議，公開表示不進含萊劑美豬，這是進口商基於市場考量的自主選擇與決定，本屬商業自由的範圍，政府無從干涉，費鴻泰的說法與事實不符。
羅秉成指出，根據衛福部食藥署每日公布的「豬肉儀表板」數據，自今年元旦迄今，進口的豬肉都未含萊克多巴胺，且政府部門早已宣示，即使進口商表示不進口含萊劑美豬，但行政部門仍然會逐批檢驗，嚴格把關，且會將檢驗資訊公開透明，若將來有任何含萊劑豬肉進口，也會追蹤流向，讓民眾能有足夠資訊進行選購。
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