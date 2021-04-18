傳「口譯哥」趙怡翔返台參選 藍議員：小英男孩耍任性？

駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔昨、今天連續在臉書發文，透露自己將離開待2年半的美國，外傳他有意返台參選議員，國民黨議員葉元之下午也在臉書發文稱，在台美關係亟需進一步發展時趙怡翔卻想返台參選，是說小英男孩「就是有資格耍任性？」。

趙怡翔昨發文感謝過去在美國打拼的日子，未來希望能用其他方式參與政治，被揣測要返台參選議員，他表示，目前沒有確定返台時間點，在下個階段確定前會仍以台美關係為重，完成現階段重要工作與任務，與駐美大使蕭美琴一起努力。

對於趙怡翔謠傳參選議員一事，葉元之下午也在臉書發文，他指出，當初任用趙怡翔時爭議不斷，無論經歷或薪資都備受質疑，現在忽然又不想幹，想參加選舉，這種轉變是台美關係不重要還是說小英男孩，「就是有資格耍任性？」。

葉元之認為，既然趙怡翔在美國經過2年多歷練拓展更多人脈，應該留在前線打拼才對，怎麼現在一副沒他所謂的樣子，不就證明當初就是酬庸，只是像給自己一張漂亮履歷。