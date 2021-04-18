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8月28日公投沒過就不進口萊豬？ 陳時中笑：不要常叫我保證啦

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
陳時中今出席第9屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮。記者葉信菉／攝影
陳時中今出席第9屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮。記者葉信菉／攝影

國民黨今舉行「828反萊豬公投全台宣講」啟動儀式，指出蔡政府擔心8月28日的公投結果，已定調該日前不會進口萊豬，衛福部部長陳時中今下午受訪時被問及「公投沒過是否就保證不進口萊豬？」，他笑回，「不要常叫我保證啦」，公投是人民施展公民意志的手段與方法，政府一定尊重。

陳時中今出席第9屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮，會前媒體問及萊豬議題，對於國民黨爆出府院定調8月28日公投前不會進口萊豬，陳時中表示，進口是廠商的商業行為，目前為止都沒有含萊克多巴胺的豬肉進口。

目前美豬進口1千多噸，雖強調沒萊劑，但民眾憂心廠商會混淆，陳時中表示，牛肉與豬肉不同，牛肉為長期進口，是抽批檢驗，豬肉進口則是逐批檢驗，也就是每一批美豬進口都檢驗，目前為止，豬肉進口並未驗到任何萊劑。

至於今年是否就不去美國查廠進口美豬，陳時中指出，要看疫情與防疫情況，看雙方對防疫的要求，以及有沒有新的廠商要進口美豬，若都沒有新廠商要進口，就不會去查。

萊豬 公投 陳時中

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