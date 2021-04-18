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丁怡銘任顧問遭批破壞文官體制 行政院：依程序辦理

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院前發言人丁怡銘（圖）回鍋行政院擔任有給職顧問，比照14職等簡任官，月薪約12萬元。圖／聯合報系資料照片
行政院前發言人丁怡銘（圖）回鍋行政院擔任有給職顧問，比照14職等簡任官，月薪約12萬元。圖／聯合報系資料照片

行政院前發言人丁怡銘回鍋行政院擔任有給職顧問，比照14職等簡任官，月薪約12萬元。國民黨立委李貴敏質疑破壞文官體制，行政院發言人羅秉成說，各政黨執政時，行政院一直以來都有以「機要」與「資深事務官」方式，分別進用和任用顧問，並無阻絕公務員升遷晉升管道。

李貴敏指出，她欲向行政院索取相關資料，卻遭政院以「個人資料保護法」拖延，證明丁怡銘當初所謂「負責下台」根本是幌子。

羅秉成表示，行政院一直以來都有以「機要」與「資深事務官」方式，分別進用和任用顧問，前者為隨首長進退的機要職的顧問，與公務員系統不同。兩類人員相輔相成，分別協助行政院推動政務。

羅秉成說，行政機關進用機要人員，是根據由考試院依照「公務人員任用法」第11條之1規定所訂定之「各機關機要人員進用辦法」辦理。行政院於今年3月聘用丁怡銘擔任十三職等顧問一職，和過去不同政黨執政時所進用的機要人員，均依上開辦法及程序辦理。李貴敏說言，顯係對國內現行法律規範有所誤解，特予澄清。

行政院 丁怡銘 李貴敏

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