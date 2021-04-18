綠指藍開放美牛反美豬 國民黨再澄清：反萊豬非反美豬

國民黨今舉行「828公投全台宣講啟動」記者會，民主進步黨發言人謝佩芬嗆國民黨主席江啟臣，同樣的國際標準，國民黨開放美牛現在卻反美豬。國民黨發言人、新北市議員江怡臻指出，國民黨是反萊豬不是反美豬，民進黨若不進口萊豬，美豬根本不會有混淆疑慮，民進黨錯誤政策讓民眾疑慮，讓原本78％不含萊劑的美豬在市場上受到質疑。

江怡臻表示，從萊豬、藻礁、到這次的太魯閣號事故，民進黨只會不斷地叫人民相信政府，但在民進黨的完全執政下，人民又得到了什麼？食安的恐懼？環境的破壞？還是永遠無解的鐵路問題？江指出，民進黨根本沒有認真反省，針對人民、欺負人民的行政院發言人，偷偷摸摸回歸行政院，是否表示網軍文宣六人小組又要開始對人民汙衊作戰？

江怡臻還說，民進黨台鐵局長的人事4個月找不到人，卻忙着安排打負面文宣的大內宣司令薪水，再次證明民進黨宣傳第一，安全墊底的惡劣心態。民進黨到現在還不會做執政黨，總是將人民的善意提醒都當成攻擊，完全不重視自身問題的檢討。

江怡臻說，公投的意義很清楚，就是要透過現有的憲政制度，直接向政府表達人民拒絕萊豬進口的訴求，不要被民進黨決定自己的未來。國民黨是反萊豬不是反美豬，民進黨若不進口萊豬，美豬根本不會有混淆疑慮，民進黨錯誤政策讓民眾疑慮，讓原本78％不含萊劑的美豬在市場上受到質疑。

江怡臻說，民進黨不敢正面迎戰公投，不提對案，並不是他們想要靜下心跟人民溝通，而是他們心中清楚知道，開放萊豬是為了自己的政黨利益，而這樣的政黨利益是跟多數民意作對。

江怡臻表示，民進黨是執政黨，不要漠視廣大反萊豬的民意，不要再透過情緒勒索轉移人民的注意力。請民進黨跟人民交待，為何今年已進口上千噸的美豬都沒有在市場看到任何標示？如果連清楚標示都已破功，人民還要相信政府有能力為萊豬把關嗎？人民唯有支持828反萊豬公投，才能把萊豬真正阻絕於境外。