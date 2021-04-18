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賴清德到KKBOX參訪 Podcast「小卓一下」上榜

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德日前參訪KKBOX願境網訊股份有限公司，肯定KKBOX提供音樂串流平台。圖／總統府提供
副總統賴清德日前參訪KKBOX願境網訊股份有限公司，肯定KKBOX提供音樂串流平台。圖／總統府提供

副總統賴清德日前參訪KKBOX願境網訊股份有限公司，肯定KKBOX提供音樂串流平台，讓音樂愛好者有豐富的線上體驗，也讓音樂人能夠宣傳音樂創作；賴清德當天親自擔任策展人，以「副總統親挑：台灣職棒雜談」為題，挑選台灣在地與Podcast相關優質節目，前體育主播卓君澤主持的「小卓一下」節目也上榜。

賴清德抵達後首先聽取簡報，了解公司簡介、發展歷程、產業現況及未來願景。他致詞時表示，KKBOX的理念是「每個聲音，都具有啟發人心的力量」，這個理想需要透過大家的創意及努力來實現。KKBOX的表現十分傑出，運用雲端技術提供音樂串流服務，不僅讓歌迷獲得便捷且豐富的聆聽體驗，也讓音樂創作者能夠有平台去宣傳、推廣音樂。

賴清德說，KKBOX在短短幾年內，已經在台灣、日本、新加坡、馬來西亞及香港布局，更是台灣線上數位音樂市占率的第一名，並擁有亞洲最大的華語音樂曲庫，這是相當難得的成就。

賴清德說，KKBOX除了直接提供音樂愛好者及音樂人很好的平台以外，也協助保留台灣的流行音樂文化。如果沒有KKBOX的努力，台灣的流行音樂恐怕會被來自日本、韓國及中國的流行音樂所取代，對台灣的流行音樂文化相當不利。

賴清德說，對許多有藝術及音樂才華的人來說，如果沒有發揮的平台，在現實世界中會遭遇到許多困難，因此他相當感佩KKBOX能達到今天的成就，也期許大家能夠繼續努力。

賴清德說，在蔡總統上任後，政府保持開放的態度，希望台灣的競爭力能夠持續不斷增加，各方面的人才都可以在這片土地上找到發揮理想的空間。對於數位產業目前所遭遇到的困難，政府也很願意和業界共同面對、解決，讓大家在未來有更好的發揮空間。

賴清德現場也體驗棒球為主題進行Podcast策展，以「副總統親挑：台灣職棒雜談」為題，挑選台灣在地與Podcast 相關優質節目，卓君澤主持的「小卓一下」也上榜；賴清德也精心挑選15首充滿台灣味的本土好歌編成「台味當道：本土好歌」歌單，包括五月天的「頑固」等，與 Podcast 聽眾及樂迷們分享他對棒球的熱愛及台灣優質樂曲。

賴清德與立委林昶佐與員工互動交流，隨後賴清德順利通過與台灣熱門 Podcast 相關的快問快答。

副總統賴清德日前參訪KKBOX，當天親自擔任策展人，以「副總統親挑：台灣職棒雜談」為題，挑選台灣在地與Podcast 相關優質節目。圖／取自KKBOX網站
副總統賴清德日前參訪KKBOX，當天親自擔任策展人，以「副總統親挑：台灣職棒雜談」為題，挑選台灣在地與Podcast 相關優質節目。圖／取自KKBOX網站

賴清德 日本 馬來西亞

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