馬英九重返彰化濕地 環團籲護藻礁應比照當年反國光

前總統馬英九今天上午安排「秘密行程」到彰化縣芳苑鄉搭濕地牛車，十年前馬英九因反國光石化事件造訪芳苑，後來環團與地方成功阻止設國光，今天馬英九重返芳苑，要看沒有國光的彰化濕地現在是什麼樣子，彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽說，當年的反國光和現在的護藻礁公投非常類似，政府的決策應該要更宏觀，才能為台灣的永續環境做出交代。

馬英九今天「秘密行程」到彰化縣芳苑鄉，先被台北市議員羅智強PO出一起搭高鐵的照片，並指今天是一場「溫馨的秘密行程」，馬英九臉書近11點再po出在彰化芳苑鄉搭牛車的直播。

原來馬英九今天重返彰化濕地，也與環團人士再聚，前彰化縣環保聯盟理事長蔡嘉陽、總幹事施月英等人都到場，十年前反國光石化設場時，蔡嘉陽邀請當時的總統馬英九親自到芳苑濕地看看，並為馬英九解說為何要反國光。

馬英九今天看到彰化芳苑鄉沒有國光石化後，濕地生態與休閒蓬勃發展，和大家開心坐牛車，在濕地看潮間帶豐富的生態資源。

蔡嘉陽今天說，當年他很高興政府聽進大家的聲音，當時馬英九聽到環保團體與在地反對理由後，非常果斷的決定停建國光石化，所以為彰化留下這片寶貴的生態資源。