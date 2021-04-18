藍營爆：擔心公投會過828前不進萊豬 綠營回批假訊息

國民黨今舉行「828反萊豬拚公投全台宣講」啟動儀式，國民黨立院黨團總召費鴻泰則透露，府院擔心公投會過，定調8月28日前不進口萊豬，大家不要被民進黨政府給騙了；民進黨立院團書記長羅致政表示，對國民黨全台宣講沒意見，但請國民黨不要散布假訊息的宣傳內容。

羅致政說，政府態度都是一致的，無論828公投前後，都要求豬肉逐批檢驗，用標準來測，國民黨無論要宣傳或論述，都要將事實呈現在民眾前面，不要片段扭曲，也不要散佈假訊息，「國民黨也要講清楚自己執政時是否開放萊牛進口，不要只談萊豬，不談萊牛」。

國民黨「八二八反萊豬拚公投全台宣講」啟動儀式後，黨主席江啟臣宣布黨籍立委將進行相關特訓，並在1個月後開始宣講。羅致政說，對國民黨要全台宣講沒有意見，但請不要用假訊息宣傳內容。