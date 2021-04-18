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藍啟動反萊豬宣講 民進黨：公投非作戰不隨他黨起舞

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
國民黨主席暨反萊豬公投推動小組召集人江啟臣主持在黨中央舉辦「828反萊豬拚公投 全台宣講啟動」記者會，記者會結束後，便展開首場的基層講習。記者黃義書／攝影
國民黨主席暨反萊豬公投推動小組召集人江啟臣主持在黨中央舉辦「828反萊豬拚公投 全台宣講啟動」記者會，記者會結束後，便展開首場的基層講習。記者黃義書／攝影

國民黨今舉行「八二八反萊豬拚公投全台宣講」啟動儀式，由黨主席江啟臣親自擔任講師，宣布黨籍立委將進行相關特訓，並在1個月後開始宣講。民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨對於公投的態度非常明確，就像蔡英文總統日前所說，針對828公投，執政團隊不提對案，因為公投不是作戰，是政府跟人民溝通的機會。民進黨會依照自己的節奏進行，不會隨他黨起舞。

謝佩芬說，民進黨作為一個負責任的政黨，也會清楚告訴民眾對於公投的態度，如果只是用政治操作而迴避整體的國家發展政策，民眾還是會看出來誰只是利用公投做政治對抗，謀取自己的政治利益。

謝佩芬說，同時，江啟臣也應該告訴台灣人民，為何同樣國際標準，國民黨當年可以開放美牛，現在卻要反對美豬，為何國民黨反對日本東電排放核廢水，卻要支持重啟核四商轉？再者，國民黨一面喊反空汙，卻又反對民進黨政府已從國民黨手中大幅縮減面積，更能同時兼顧保護藻礁與能源轉型的第三天然氣接收站？請江啟臣在宣講第一場就應該說明清楚國民黨這些態度、立場。

公投 國民黨 民進黨

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