朱立倫指美見政府代表全民 江啟臣：不能只聽一黨聲音

美國前聯邦參議員陶德率團訪台，國民黨主席江啟臣日前表示執政黨不讓在野黨見參訪團是小鼻子小眼睛，不過國民黨前主席朱立倫15日受訪表示「美方見政府就是代表全民，沒分朝野政黨」。江啟臣今被問是否被此說法打臉，他說，台灣的聲音不能被一黨壟斷，希望國際友人也能聽到在野黨不同的聲音，才不會因片面訊息導致誤判。

江啟臣上午出席「828反萊豬拚公投 全台宣講啟動」記者會，會後受訪表示，台灣是民主社會，有多元的聲音，國民黨作為最大在野黨，希望這個聲音可以被國際友人聽到，當然國際友人來有很多不同形式與邀請的方式，有美方主動或外交部邀訪，國民黨絕對爭取不同的聲音被國際聽到。

江啟臣說，這也就是為什麼他主張恢復駐美辦公室的原因，台灣的聲音不能只有片面傳出，也不能被一黨壟斷，尤其是目前台海局在勢詭譎多變、相對複雜的情勢以下，希望國際友人不要因為只了解片面訊息和錯誤的情勢而導致誤判。