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蔣萬安吳怡農雙帥同場 兩人刻意避互動 各拚人氣

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
這場在內湖美堤河濱的路跑活動，桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲刻意王不見王，雙帥的國民黨立委蔣萬安、民進黨北市黨部主委吳怡農也是刻意避開。記者林麗玉／攝影
這場在內湖美堤河濱的路跑活動，桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲刻意王不見王，雙帥的國民黨立委蔣萬安、民進黨北市黨部主委吳怡農也是刻意避開。記者林麗玉／攝影

台北美堤河濱公園今上午舉辦「台北科技盃愛地球公益路跑」。許多政治人物到場加油，雙帥對決的蔣萬安吳怡農今也幾乎同時現身活動現場，不過兩人一前一後上台，儘管口口聲聲說「兩人常碰面」、「有機會都會打聲招呼」，不過當吳怡農上台，蔣萬安似乎刻意離開主舞台去逛攤位。

僅管雙帥再度同場仍不同框，不過今天蔣萬安與吳怡農各自花許多時間逛攤位，民眾也爭相要與他們拍照，私下較勁人氣的意味相當濃。

這場在內湖美堤河濱的路跑活動，桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲刻意王不見王，雙帥的國民黨立委蔣萬安、民進黨北市黨部主委吳怡農也是刻意避開。

尤其尷尬的事，吳怡農上午8點半左右到場，蔣萬安正要上台頒獎合照，主持人歡迎蔣萬安出場合照的麥克風音量太大，還一度打斷吳怡農受訪，不過對於雙帥再度同場，被問及兩人會不會聊一下？吳怡農說，「看到有認識的人，有機會都會打招呼。」

不過換吳怡農上台合照，卻尷尬出現原本坐在台下的蔣萬安突然離席，走往攤位區逛攤位，似乎蔣吳兩人刻意避開正面互動機會。

蔣萬安說，他跟吳怡農很多場合都有碰到，上次也在一場公益路跑碰到。由於蔣萬安所到之處，總有許多民眾要求拍照，是否人氣高？蔣萬安說，大家都很熱情，很早有人希望他到攤位逛逛。

吳怡農也不輸人氣，民眾要求拍照多，吳怡農說，今天有這麼多家庭出來路跑，他正趁這個機會，與大家打打招呼，甚至他一直以來也都提倡要運動，正透露最近正在練習划龍舟，下個月要參加龍舟比賽。

主持人歡迎蔣萬安出場合照的麥克風音量太大，還一度打斷吳怡農受訪。記者林麗玉／攝影
主持人歡迎蔣萬安出場合照的麥克風音量太大，還一度打斷吳怡農受訪。記者林麗玉／攝影

吳怡農 蔣萬安 路跑

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