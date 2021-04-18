藍啟動公投宣講 費鴻泰爆：民進黨定調828前不進口萊豬

國民黨今舉行「八二八反萊豬拚公投全台宣講」啟動儀式，黨主席江啟臣宣布黨籍立委將進行相關特訓，並在1個月後開始宣講，江提醒在場幹部，「要注意，那一天不要出去玩」；國民黨立院黨團總召費鴻泰則透露，國民黨團透過許多黨團去了解發現，因府院擔心公投會過，定調8月28日前不進口萊豬，大家不要被民進黨政府給騙了。

江啟臣表示，距離828公投日只剩下4個月又10天，這是民進黨在前年修改公投法後第一次的公投，他們以為修改後就沒有公投很難成案通過，「但我要告訴民進黨你錯了，只要你的政策不符合民意和民意背道而馳，民意的力量還是會透過公投行使直接民權」。

江啟臣說，我國是代議政治，本來不想要到這個地步，但民進黨政府讓代議制度失靈，通過人民不想要的政策。國民黨經歷2個月連署的時間，扎扎實實落實到每個地方，受到許多民意支持，因此連署相當順利，希望中選會能確實中立客觀，不要卡案、不要拖延，在這樣的情勢底下，國民黨有信心能夠通過，828就讓人民來決定餐桌上的食物。

江啟臣說，這1個月的內部訓練，要讓基層民代、縣市黨部幹部都能徹底了解兩公投案推動的重要理由，接下來國民黨要走出去街口、廟口、市場，透過資訊傳遞和說服的過程讓大家踴躍出來投票，「因為這次沒有跟大選綁在一起，投票率是公投能否過關的重要關鍵」。

公投小組副召集人費鴻泰表示，民進黨有三個神主牌，台獨、反核、公投，執政至今不敢提台獨，根本就在騙人，非核家園也一定跳票，公投則是在野時一直要公投綁大選結果又改回來，就是雙標。去年828人民被蔡英文給出賣了，就是個沒有誠信的政黨，美國不吃萊豬，為什麼台灣要吃？台灣明明就規定自己養豬不能用萊豬？從頭到尾就是騙。

費鴻泰透露，立法院黨團透過多元管道了解，目前美國的萊豬從1月至今還沒進來，是因為「行政院和總統府都非常擔心828公投，他們定調在828之前都不進口萊豬」，國民黨隨時會在立院盯著這樣的美國萊豬什麼時候進來。

反萊豬公投領銜人林為洲說，今年828是第一次公投不綁大選，但有機會通過的公投。這其中的原因，包含民進黨執政後經歷過一次公投綁大選後，發現執政不利，就立刻放棄價值，再修法改回公投不綁大選，所以這次國民黨提案讓公投回復綁大選；再者，大家都同意禁止萊豬進口，不分黨派大家都想護食安顧下一代，又加上剛好是去年828蔡英文粗暴宣布萊豬進口，今年公投日剛好滿1年，「無法制衡執政黨的傲慢，只好訴諸公投」。

林為洲說，這次宣講以區域為主要對象，對於每一選區的幹部都會進行訓練，再到全國各地去宣講。這和過去動員的方式不一樣，上街宣講能讓民眾都能接收到民意，效果也會更好。

林為洲表示，民進黨政府和衛福部承諾，要標示含萊劑的場地，這個承諾被打錯了，美豬已經進口1000多噸，但標示在哪裡？有哪些業者用美豬標示產地？行政機關也講不出所以然，其中還有500多噸是內臟，標示在哪？而當時政府也承諾要查廠，但最新的說法卻是今年都不會查。國民黨團在立法院會持續要求相關機關作答覆。