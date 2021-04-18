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與柯文哲志同道合？ 吳怡農：這是好問題

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
吳怡農說，台灣現在面對許多挑戰，有機會合作的人就要合作，不過前提是要志同道合。媒體追問，與柯文哲有沒有志同道合？吳怡農僅回「這是好問題。」記者林麗玉／攝影
吳怡農說，台灣現在面對許多挑戰，有機會合作的人就要合作，不過前提是要志同道合。媒體追問，與柯文哲有沒有志同道合？吳怡農僅回「這是好問題。」記者林麗玉／攝影

台北內湖科技園區發展協會今上午在美堤河濱舉辦「台北科技盃愛地球公益路跑」。桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、民進黨立委高嘉瑜、國民黨立委蔣萬安、及民進黨北市黨部主委吳怡農、北市副市長黃珊珊等人出席。由於活動從上午六點半就開始，鄭文燦一早出席致詞，柯文哲則是上午8點55分才到，兩人一前一後刻意避開、王不見王。

儘管柯鄭沒同台，倒是柯文哲逛攤位時， 快拍站攤位貼出鄭文燦剛剛出席致詞的照片，柯文哲也意外與鄭文燦剛拍的照片同框。對於鄭文燦頻跑台北是否布局2024？柯文哲避談，反問記者「我們不是朋友嗎？怎都問這麼難的題目，顯然你還是要向長官交代，做一些聳動的題目。」

這場路跑活動，民進黨北市黨部主委吳怡農也提早市長柯文哲約半個小時到場，由於先前吳怡農曾批評，談綠白合會精神錯亂，今天也被媒體問到，是否會與柯市長互動？吳怡農說，最重要的是，台灣現在面對許多挑戰，要找到共識，有機會合作的人就要合作，不過前提是要志同道合，有共同的價值觀。

媒體追問，與柯文哲有沒有志同道合？吳怡農僅回「這是好問題。」

台北內湖科技園區發展協會今上午在美堤河濱舉辦「台北科技盃愛地球公益路跑」。桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、國民黨立委蔣萬安、及民進黨北市黨部主委吳怡農等人前後到場。記者林麗玉／攝影
台北內湖科技園區發展協會今上午在美堤河濱舉辦「台北科技盃愛地球公益路跑」。桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、國民黨立委蔣萬安、及民進黨北市黨部主委吳怡農等人前後到場。記者林麗玉／攝影
對於鄭文燦頻跑台北是否布局2024？柯文哲避談，反問記者「我們不是朋友嗎？怎都問這麼難的題目，顯然你還是要向長官交代，做一些聳動的題目。」記者林麗玉／攝影
對於鄭文燦頻跑台北是否布局2024？柯文哲避談，反問記者「我們不是朋友嗎？怎都問這麼難的題目，顯然你還是要向長官交代，做一些聳動的題目。」記者林麗玉／攝影
柯鄭沒同台，倒是柯文哲逛攤位時， 快拍站攤位貼出鄭文燦剛剛出席致詞的照片，柯文哲也意外與鄭文燦剛拍的照片同框。記者林麗玉／攝影
柯鄭沒同台，倒是柯文哲逛攤位時， 快拍站攤位貼出鄭文燦剛剛出席致詞的照片，柯文哲也意外與鄭文燦剛拍的照片同框。記者林麗玉／攝影

柯文哲 鄭文燦 吳怡農

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