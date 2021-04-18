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落實公民參與 全台22地方議會均已公開議事資訊

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
地方議會議事資訊公開規定去年施行。圖／翻攝網路
地方議會議事資訊公開規定去年施行。圖／翻攝網路

地方議會議事資訊公開規定去年施行。內政部今天表示，經過持續與各議會溝通輔導，目前全國22個地方議會均已依規定主動揭露議事日程、會議紀錄、議事錄及會議影音檔等議事資訊，並全程直播大會，強化地方層級的公民參與及公眾監督。

內政部指出，「地方立法機關組織準則」第25條規定，地方議會除秘密會議外，應在會議前將議事日程公開於網站；除考察或現勘的議程外，大會應透過網路或電視全程直播；大會及委員會應全程錄影，並應於會議後一定期限內將會議紀錄、議事錄與影音檔公開於網站。

內政部表示，地方議會議事透明化的推動，議會除了要以現有預算及人力辦理資訊揭露工作外，也必須建立起公開透明的議事觀念。在去年規定施行後，內政部積極與未配合辦理的議會溝通，並要求改善，逐步輔導全國議會落實議事公開規定。

內政部表示，議事資訊的完整揭露是落實地方民意代表向選民負責及建立陽光政治的重要基礎，未來將持續蒐集各界對強化地方議會議事資訊揭露的相關建議，輔導各議會加強資訊公開的完整度與速度。

內政部 直播 考察

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