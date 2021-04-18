避免公投通過無人理 楊瓊瓔提修公投法賦予倒閣效力

2017年底公投提案、成案與通過門檻大幅下修後，公投成反映民意與政黨政策攻防重要管道。但2018年通過7公投案，政府執行成效屢遭質疑。國民黨立委楊瓊瓔提案修公投法，主張未來公投若否決政院政策，將等同通過倒閣成功。

若楊瓊瓔版公投法修正草案完成修法，未來公投案通過的決議，若為否決行政院政策，行政院應於公投選舉結束後1個月內解散並重組內閣。目前828可能公投投票的4公投案中，反萊豬公投與藻礁公投將符合複決、否決蔡政府政策意義。

楊瓊瓔所提公投法修正草案前天已通過立院院會一讀，付委審查，若通過形同為公投賦予更積極政治責任意義。不過因提出不信任案為憲法增修條文明定立法院制衡權力，行政院長還可同步解散國會，於公投法中賦予倒閣權恐有違憲爭議。

此外，2018年11月初，中選會更改愛家公投案中，已公告過的行政院意見書，遭台北高等行政法院裁定應停止違法公投通告，引發爭議。楊瓊瓔此次公投法修正草案中也明定，未來主管機關依法已公告的公投資訊，不得再行更正。

2018年底，國民黨發動的反空汙公投過關，要求逐年下降1％的火力發電量，但不僅公投通過項目未或落實，還屢傳因台中火力發電廠火力全開，台中市政府與環保署互槓情形，也讓國人質疑公投通過效力。

也因公投通過後政府落實成效屢遭詬病，國民黨這次發動反萊豬公投，朝野立委還屢在立院總質詢時問行政院長蘇貞昌，若公投過關是否會照案執行。楊瓊瓔提案賦予公投案投票不信任投票意義，可逼迫執政政府審慎施政，尊重直接民意。