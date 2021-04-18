反萊豬公投戰今開打 國民黨：藍綠政權更迭天王山之戰

反含萊克多巴胺美豬進口，國民黨今啟動反萊豬公投宣講研習營，宣告反萊豬公投戰進短兵相接階段。黨公投小組召集人林為洲表示，這場公投結果重要性等同一場選戰，更是國民黨能否重返執政的天王山之戰。

黨務人士也提到，因開放萊豬政策是蔡總統一手主導、強推，若最後反萊豬公投過關，蔡對美與黨內領導威信都會遭到重創；雖因蔡是民選，不可能要求其因此負起政治責任，屆時行政院長蘇貞昌勢必要扛起政治責任下台。

黨團人士說，這次太魯閣號事件蘇貞昌本應與交通部長林佳龍一起下台負責，卻厚臉皮閃過，若8月反萊豬公投過關，為執行政策曾與立委舌戰的蘇，沒理由再賴著不走，否則新會期施政報告與明年度中央政府總預算都將遇焦土杯葛。

林為洲說，反萊豬公投對國民黨而言，推動反萊豬公投是為了幫全民守護食安，沒有設定政治目標，但無可諱言，這場公投過關與否，對執政黨與發動公投的國民黨而言，確實是一張具體的政治成績單，對雙方都是100分或0分的差別。

林為洲表示，只要公投過關，國民黨就是拿下100分，民進黨政權將確定吹響喪鐘；但若公投沒過，民進黨威權執政氣焰將更將高漲，綠營執政權綠燈也將一路開到2024，相對的國民黨爭取重返執政士氣也將陷入盤整。

林為洲表示，反萊豬公投等於一次大選，重要性等同2022地方九合一選舉，甚至是決定2022、2024戰局發展的天王山之戰，關係到蔡英文總統會不會提前跛腳，蘇貞昌政治生涯會不會提前告終，是兩大黨支持度消長關鍵點。

黨團人士透露，去年蔡總統片面宣布開放萊豬後，國民黨團要在立院將9項開放行政命令由備查轉審查力擋，民進黨團要角就直言，決戰點會在今年公投，而非立院攻防，才在立院未以人數優勢反制反萊豬攻防，可見綠營也知戰場在哪。

林為洲說，民進黨現在努力運作讓藻礁公投能撤案，但除非中選會違法行政干預，否則反萊豬公投勢在必行；就因公投影響民進黨政權存續，接下來做什麼事都可能，包含挑動兩岸敏感神經，國民黨捍衛食安仍不能鬆懈，「民進黨不會這麼軟」。