再聯手民團、立院黨團 國民黨啟動反萊豬公投宣講研習

推反萊豬兩公投，國民黨自5月底起在全國辦500場宣講，7、8月間還將辦2場大型造勢活動，號召民眾828投公投。今起也將由主席江啟臣為宣講前研習營拉開序幕。黨團前天也決議，黨籍立委將全面動員奧援公投宣講。

立院國民黨團大會前天也要求，未來38位黨籍立委，每人要認養2個立委選區，擔任該選區宣講研習營講師。此外，5月底啟動的至少500場公投宣講活動，預計每立委選區將辦5至10場，每黨籍立委也須至少認辦其中2場作為示範。

延續反萊豬立院攻防，國民黨後續公投街頭宣講也確定與反萊豬、護食安民團、專家合作，一起上街頭宣傳公投，甚至在公投宣講研習營，包含醫師蘇偉碩、消基會都成為課程講師，以3至5分鐘影片方式，分享反萊豬理念與攻防重點。

國民黨上午將由江啟臣親自主持「828反萊豬拚公投全台宣講」啟動儀式，並為首場宣講內部訓練致詞。現場消基會董事長黃怡騰也將以影片方式宣揚「反萊豬是人民基本權利」，黨革實院院長羅智強也將做街頭宣講示範。

國民黨公投推動小組召集人林為洲表示，正式展開宣講前必須培養足夠宣講人力，也為後續5月底開始的遍地開花宣講暖身；而辦反萊豬公投宣講研習營，最適合的講師就是已在立院第一線抗衡萊豬已久的黨籍立委們。

此外，5月底開始的至少500場街頭宣講，林為洲說，除黨籍立委認養、分攤舉辦的場次，其他將號召各民團、地方人士、民代認養，擴大民間與黨內參與，也可為地方培養人才。宣講活動也將知會民團成員，歡迎民團共襄盛舉。

林為洲表示，這次公投宣講活動與過去米粉會以黨內宣傳為主不同，要全力走出去，與民眾對話，若以一場街頭宣講活動至少可接觸500人計，至少可接觸廿五萬人，再加上20萬條肉干條與扇子等文宣擴散出去，會有一定宣傳效果。

林為洲說，後續將成立「828反萊豬大聯盟」社群網路臉書平台，未來所有資訊與系列活動、宣講影片都會上傳至該平台，並在上面直接與民眾對話宣傳。