國民黨宣傳反萊豬投票文宣出爐 連結官網仍在宣傳連署

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自國民黨公投官網
圖／截自國民黨公投官網

反含萊克多巴胺美豬進口，國民黨力推反萊豬公投，今將啟動「828反萊豬、拚公投」全台宣講，摺頁文宣也出爐。但其中所附「公投官網」QR Code連結網站，資訊卻仍停在募集成案連署書階段，最後更新時間停在3月6日，未跟上腳步，宣傳成效打折。

國民黨「828反萊豬、拚公投」文宣摺頁，主打「捍衛食安、人民做主」，目標要讓「公投過關、萊豬滾蛋」。文宣中也以圖示方式，宣導國民黨推的反萊豬、公投綁大選兩公投案要如何蓋戳記投票。

文宣內頁也說明，「反萊豬」是因為萊劑殘量可能對人體造成危害，特別是對孕婦、幼童與罹新血管疾病患者，開放萊豬犧牲國人健康，也換不到國家利益，拒絕萊豬、友善飼養才是世界主流。

文宣表示，現在國中、小學生與運動選手、軍人、榮民、警消都不吃萊豬，超過80%肉品進口商與國內4大賣場都拒絕萊豬，台灣早已一國多制，有68%民眾也不同意進口萊豬，蔡英文政府無能，只能用公投替政府收拾爛攤子。

至於推「公投綁大選」，文宣表示，將有提高投票率，增強民主正當性；大幅降低行政、社會與人民投票成本；促進多元討論，讓政治人物無從閃躲等好處，粗估公投綁大選一案投票成本約1.8億元，但脫勾一案投票成本要高達9.2億元。

為強化公投效果公信力以說服民眾，文宣還指出，依據「公民投票法」規定，「進口萊豬」是屬於政府行政命令，公投一但通過，政府必須立刻「禁止含瘦肉精豬肉、內臟及其相關產製品進口」，呼籲828把票投出來，展現人民強大意志。

反含萊克多巴胺美豬進口，國民黨力推反萊豬公投，今將啟動「828反萊豬、拚公投」全台宣講，摺頁文宣也出爐。但其中所附「公投官網」QR Code連結網站，資訊卻仍停在募集成案連署書階段，最後更新時間停在3月6日，未跟上腳步，宣傳成效打折。記者周志豪／攝影
反含萊克多巴胺美豬進口，國民黨力推反萊豬公投，今將啟動「828反萊豬、拚公投」全台宣講，摺頁文宣也出爐。但其中所附「公投官網」QR Code連結網站，資訊卻仍停在募集成案連署書階段，最後更新時間停在3月6日，未跟上腳步，宣傳成效打折。記者周志豪／攝影

萊豬 公投 投票率

延伸閱讀

反萊豬公投 國民黨明天正式啟動全台宣講

韓、江網路聲量高 朱立倫：之前是鮭魚先生最高

陶德率團訪台未見國民黨 鄭運鵬：不覺有必要跑這一趟

影／國民黨：黑槍氾濫 政府還在搞藍綠雙標

相關新聞

賴清德稱讚陳時中：當部長、做生意能力都好 未來有無限可能

副總統賴清德今天傍晚到嘉義市參加縣市牙醫師公會會員大會，他感謝牙醫師為民付出，在疫情上共同努力，並特別點名也是牙醫的衛福...

大龍峒保安宮保生文化祭登場 蔡英文總統開鑼揭開序幕

台北大龍峒保安宮保生文化祭今天登場，今晚邀請蔡英文總統敲鑼，為保生文化祭揭開序幕，蔡英文表示，每次到到保安宮，都感受到保...

吳淑珍露臉展現好氣色 前第一夫人難掩霸氣

前總統陳水扁夫婦與女兒陳幸妤住台南同一處社區但不同樓層，彼此相互照應，扁子、高雄市議員陳致中偶會到台南團聚，三代同堂共餐...

國民黨宣傳反萊豬投票文宣出爐 連結官網仍在宣傳連署

反含萊克多巴胺美豬進口，國民黨力推反萊豬公投，今將啟動「828反萊豬、拚公投」全台宣講，摺頁文宣也出爐。但其中所附「公投...

【即時短評】治國不足治城有餘 侯友宜務實能敵現實?

新北市長侯友宜近來頻頻跨界到北市演講，宣傳他以刑警務實性格為基礎，發展出「大城小國」的執政理念，要證明他在新北市10年的...

刑警性格拚市政 侯友宜：不追職位只求定位

新北市長侯友宜今受邀出席扶輪社，以「變動中的永續承諾」為題進行演講。侯友宜表示，以刑警性格帶領市政，就是要有同理心去看待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。