國民黨宣傳反萊豬投票文宣出爐 連結官網仍在宣傳連署

反含萊克多巴胺美豬進口，國民黨力推反萊豬公投，今將啟動「828反萊豬、拚公投」全台宣講，摺頁文宣也出爐。但其中所附「公投官網」QR Code連結網站，資訊卻仍停在募集成案連署書階段，最後更新時間停在3月6日，未跟上腳步，宣傳成效打折。

國民黨「828反萊豬、拚公投」文宣摺頁，主打「捍衛食安、人民做主」，目標要讓「公投過關、萊豬滾蛋」。文宣中也以圖示方式，宣導國民黨推的反萊豬、公投綁大選兩公投案要如何蓋戳記投票。

文宣內頁也說明，「反萊豬」是因為萊劑殘量可能對人體造成危害，特別是對孕婦、幼童與罹新血管疾病患者，開放萊豬犧牲國人健康，也換不到國家利益，拒絕萊豬、友善飼養才是世界主流。

文宣表示，現在國中、小學生與運動選手、軍人、榮民、警消都不吃萊豬，超過80%肉品進口商與國內4大賣場都拒絕萊豬，台灣早已一國多制，有68%民眾也不同意進口萊豬，蔡英文政府無能，只能用公投替政府收拾爛攤子。

至於推「公投綁大選」，文宣表示，將有提高投票率，增強民主正當性；大幅降低行政、社會與人民投票成本；促進多元討論，讓政治人物無從閃躲等好處，粗估公投綁大選一案投票成本約1.8億元，但脫勾一案投票成本要高達9.2億元。