【即時短評】治國不足治城有餘 侯友宜務實能敵現實?

新北市長侯友宜近來頻頻跨界到北市演講，宣傳他以刑警務實性格為基礎，發展出「大城小國」的執政理念，要證明他在新北市10年的歷練後，不再只有警察這項專業；侯友宜也在多項議題點名蔡英文總統、閣揆蘇貞昌扛責，喊話地方中央合作取代對立，要展現自己的能力、氣魄已足以平起平坐。但就算是小國，也有許多問題，是在治大城時經歷不到，甚至是可以迴避。

就像能源議題，侯友宜反對天然氣接收站遷至八里，強調要用核電必須先有能力解決核廢料；侯友宜也要推動零碳城市，主張再生能源能達到90%。不用負責能源的地方父母官，當然可以站在環保、安全的角度堅持捍衛這樣的論述，但如果要在中央執政，拿不出解決的辦法，就會陷入與民進黨相同的困境，侯友宜可有解方?

在外交上，地方諸侯與中央執政，同樣也會有不同的立場。蔡政府要開放美國萊豬，侯友宜立刻表態捍衛市民健康沒有妥協空間，就算政院撂狠話，要嚴辦執行零檢出的公務員，侯友宜也強調會當依法辦事公務員的後盾。但這種執政前後昨非今是的戲碼，民進黨就算自打臉還是要搏命演出，侯友宜若真有機會上大位，還能不顧台灣的國際現實?

藍皮綠骨，一直是部分藍營支持者對侯友宜的質疑。問題不只是過去的侯友宜，與民進黨人士有不錯的私交，更在於侯友宜在面對兩岸問題時，一直沒有肯定的表態。就像被問到藍綠最大歧見的「九二共識」，侯友宜只說「國民黨做的事我都尊重」，務實的宛若局外人，但兩岸的困境，現在最大的問題就在於是否承認九二共識，侯友宜尊重卻沒背書，難道還能有超越藍綠的論述？

侯友宜的務實作風，的確能替他完成市政難題，但務實終究敵不過治國的現實，若要繼續往前進，侯友宜光證明能治大城，恐怕還不足以讓人信任。