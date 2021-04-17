大龍峒保安宮保生文化祭登場 蔡英文總統開鑼揭開序幕

台北大龍峒保安宮保生文化祭今天登場，今晚邀請蔡英文總統敲鑼，為保生文化祭揭開序幕，蔡英文表示，每次到到保安宮，都感受到保安宮給她的溫暖和支持，她也要感謝全國保生大帝信仰總會，透過行動，展現跨宗教的交流活動，集合善心，讓台灣愈來愈好。

保生文化祭今天開始，陸續舉辦「家姓戲」傳統戲曲匯演、藝陣踩街遊行、放火獅、過火等活動，也有健康義診、宗教信仰講座、第四屆保生醫療奉獻獎頒獎典禮、道教與民間宗教之建築與民俗藝術學術研討會等數場靜態活動，活動內容包含宗教信仰、藝術文史、節慶祭典、學術研究等。

蔡英文說，感謝保安宮董事長廖武治邀請她來參加保生文化祭的開鑼，每次來都感受到保安宮給她的溫暖和支持，在困難的時刻，都有保安宮的好朋友給她很多的支持，今天要特別表達感謝，謝謝這麼多年來給她的支持。

今天有各地保生大帝的宮廟和跨宗教界、文化界的團體一起來，開鑼儀式有上千人到場，保安宮內外熱鬧滾滾。蔡英文說，保生大帝是民間的醫神，守護人民健康，是重要心靈的寄託，保生大帝的信仰也是台灣習俗重要的一部分， 保生文化祭在廖董事長和大家努力下將美學藝術融入民俗信仰，吸引很多信眾和觀光客來參加。

蔡英文說，感謝各地保生大帝的宮廟在疫情期間舉辦祈福法會，成為民眾重要的精神支柱和社會安定的力量，且保生大帝的信仰是台灣文化資產，也是民間外交的典範，董事長曾帶團去梵蒂岡會見天主教宗方濟各，捐贈防疫醫療物去義大利，把保生大帝濟世救人的精神發揚光大，傳播出去。