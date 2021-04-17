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刑警性格拚市政 侯友宜：不追職位只求定位

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
新北市長侯友宜受邀前往圓山飯店參加扶輪社大會，並進行專題演講。記者許正宏／攝影
新北市長侯友宜受邀前往圓山飯店參加扶輪社大會，並進行專題演講。記者許正宏／攝影

新北市長侯友宜今受邀出席扶輪社，以「變動中的永續承諾」為題進行演講。侯友宜表示，以刑警性格帶領市政，就是要有同理心去看待每個人，建立互信基礎，讓新北翻轉；侯說什麼職位都有他的價值，無論是市長或更高職位都是如此，這一生只想留下「你做什麼都做得很好」一句話便足矣。

侯友宜表示，他在職場41年，有30年擔任警察，當中25年擔任刑警，歷經15個職位，又辛苦又危險，但都只做一件事情，就是把該扮演的角色做好。

侯友宜說，自己的刑警性格，是以同理心與人建立互信，所以才能帶領市政，讓新北翻轉。當中提到不少有關北台灣的願景規劃，認為只要周遭台北、桃園、基隆等縣市好，新北才會跟著好。

侯友宜強調共好，指整個北北基桃約1千萬人，大家團結一心，就有國際競爭力，而台灣最不缺的就是對立和對抗，只欠缺友好，還開玩笑地說「友誼啦，欠的是我的名字，缺朋友啦」，友好才能成為下個世紀最有競爭力的城市。

侯友宜提到，自己這輩子不追求職位，只求有定位，每個角色都有其價值意義，從警察、市長或更高的位置，都有價值，重點是旁人如何看待，有沒有做好事情最重要，他的一生只想留下「你做什麼都做得很好」一句話。

侯友宜 警察

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