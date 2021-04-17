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南台大震善款遭重提 市府澄清：行政院函釋「無疑義」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
2016年0206南台大震造成台南百餘人死亡。 本報資料照片
2016年0206南台大震造成台南百餘人死亡。 本報資料照片

太魯閣號出軌事故釀重大傷亡，由衛福部成立募款專戶，但善款分配與運用引起爭論，連帶高雄氣爆及台南0206南台大震的善款運用也遭重提，質疑台南市政府動用近2億元的善款去改建老舊校舍，卻不是拿教育預算編列經費。對此，台南市政府澄清，受損校舍重建是經由善款委員會決議，更合於行政院函釋內容。

0206善款截至今年3月31日，收入金額為42億7347萬3445元、支出金額為25億8605萬6056元，每月10日市府會將善款收入、支出等資訊公告在社會局網站。社會局指出，2016年設立台南市政府0206地震災害捐款專戶，並由公證人士、災民代表及市府相關局處組成管理及監督委員會，依指定捐款用途來運用。

社會局表示，部分捐款指定用途，是進行地震災害相關對人的照顧、財產損失補助，以及民宅或校舍的修復重建，市府為維護學童的人身安全及受教權益等，經善款委員會決議，優先運用中央經費及市府預算改善校舍，若有不足，再依捐款人指定捐款用途辦理。

教育局也指出，根據2016年0206震災復原重建小組的會議決議，該地震導致部分學校校舍損壞而有安全堪虞的狀況，考量學童在校安全，以善款支應老舊危險校舍重建經費。行政院也函釋，民間捐款無指定用途，或僅泛稱用於0206震災，南市府為受災學生就學所需而進行廳舍重建，並無疑義。

捐款 地震 行政院

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