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林佳龍請辭參選台中市長？ 蔡其昌：他是個強棒

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
大甲媽祖遶境回鑾今天進入台中市，立法院副院長蔡其昌今早偕同民進黨籍立委莊競程、台灣基進立委陳柏惟及多名台中市議員參加遶境活動。圖／民眾提供
大甲媽祖遶境回鑾今天進入台中市，立法院副院長蔡其昌今早偕同民進黨籍立委莊競程、台灣基進立委陳柏惟及多名台中市議員參加遶境活動。圖／民眾提供

台鐵太魯閣號奪49死，交通部長林佳龍請辭，行政院長蘇貞昌批准後將於本月20日生效，外界揣測林佳龍將參選明年台中市長選舉。有意角逐市長的立法院副院長蔡其昌，今日跟隨大甲媽祖遶境，他說，黨中央會去民調、徵詢各方意見，找出能力最好、最適當的候選人，「我把現在的工作做好，這才是最重要的。」

大甲媽祖遶境回鑾今天進入台中市，蔡其昌今天上午偕同民進黨籍立委莊競程、台灣基進立委陳柏惟及多名台中市議員在烏日警分局大肚分駐所前參加遶境活動，祈求媽祖保佑，讓台灣天降甘霖、四時無災。

蔡其昌今日表示，林佳龍是個有很好條件的政治人物，如果有意參選台中市長會是個強棒，他很鼓勵。

至於他的參選意願，蔡其昌說，他現在是立法院副院長，就把立法院副院長的角色做好，在中央爭取更多資源，把台中市建設更好，他現在也是中華職棒大聯盟會長，認真把職棒的環境及球員的福利做好。

蔡其昌強調，選市長是明年的事情，黨中央一樣會民調、徵詢各方意見，找出一個能力最好、最適當的候選人，為台中市民服務。大家不用太過緊張，時間到了自然而然就會產生，對他而言，就是把現在的工作做好，這才是最重要的。

大甲媽祖 台中市 蔡其昌

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