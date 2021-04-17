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民眾黨臨時黨代表大會驚險開會 修黨章收取黨費

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
台灣民眾黨。本報資料照片
台灣民眾黨。本報資料照片

台灣民眾黨今舉行黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會，原定下午1點舉行臨時黨代表大會，不過現場黨代表未達過半出席門檻，導致會議延遲無法開始，原來已經準備流會，但最終驚險達標，於下午1點38分達到法定人數，順利開會，並決議修訂黨章，收取黨費。

民眾黨今舉行臨時黨代表大會，規劃修改黨章，以利向黨員收取黨費。對於將開始收黨費，民眾黨主席柯文哲在會前受訪表示，去年黨代表大會大家主張要收黨費，黨運作還是要錢，不可能不食人間煙火，內政部函示要收黨費必須修改黨章，所以還是要完成法律程序，利用機會舉行臨時黨代表大會把黨章修改一下。

另外，為因應特殊黨部設立，臨時黨代表大會中，通過在黨章程條文第24條中增加「組織規程另訂之」的文字。

台灣民眾黨 柯文哲

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