民眾黨臨時黨代表大會人數未過半 無法開會

台灣民眾黨今舉行黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會，原定下午舉行臨時黨代表大會，不過111位黨代表僅44人到場，未達過半出席門檻，導致會議延遲無法開始。

民眾黨今舉行臨時黨代表大會，規劃修改黨章，以利向黨員收取黨費，對於將開始收黨費，民眾黨主席柯文哲在會前受訪表示，去年黨代表大會大家主張要收黨費，黨運作還是要錢，不可能不食人間煙火，內政部函示要收黨費必須修改黨章，所以還是要完成法律程序，利用機會舉行臨時黨代表大會把黨章修改一下。

據政黨法規定，政黨成立後，至少每2年要召開一次黨員大會。黨員大會得依章程規定由黨員選出黨代表，召開黨代表大會，行使黨員大會職權；黨員大會或黨員代表大會的決議，應有黨員或黨員代表2分之1以上出席，出席人數2分之1以上之同意。

然而截至開會前10分鐘，黨代表到場人數稀稀落落，柯文哲受訪被問到會不會擔心因人數不足無法程會，柯文哲說，不會啦，選交通特別方便的地方，應該會過半達到開會人數。