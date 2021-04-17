聽新聞
test
0:00 / 0:00
「口譯哥」傳辭官返台拚選舉 擬投靠英系掀派系內卡位戰
駐美代表處政治組組長、外號「口譯哥」趙怡翔傳出已向駐美代表蕭美琴請辭，並將返台力拚2022台北市議員選舉。綠營派系人士指出，趙怡翔將投入台北市議員初選態勢明朗，趙擬在英系提拔下出戰中正、萬華選區，但由於同派系在該區已有屬性與趙雷同的現任議員吳沛憶，趙怡翔空降恐先點燃派系內卡位戰戰火。
趙怡翔2016年在蔡英文總統就職典禮上，因為擔任口譯工作爆紅，因此被封為「口譯哥」。最著名的爭議事件為2019年外派到駐美代表處擔任政治組長因其並非外交體系出身，身份資格惹議。
時任監委仉桂美、江綺雯、劉德勳也針對此案申請自動調查。最終調查報告指出，外交部嚴重混用機要人員與聘用人員的進用機制、聘趙怡翔為一等諮議未符相關資格條件規定，因此通過對外交部的糾正案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言