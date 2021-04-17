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「口譯哥」傳辭官返台拚選舉 擬投靠英系掀派系內卡位戰

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
趙怡翔傳出已向駐美代表蕭美琴請辭，並將返台力拚2022台北市議員選舉。本報資料照片
趙怡翔傳出已向駐美代表蕭美琴請辭，並將返台力拚2022台北市議員選舉。本報資料照片

駐美代表處政治組組長、外號「口譯哥」趙怡翔傳出已向駐美代表蕭美琴請辭，並將返台力拚2022台北市議員選舉。綠營派系人士指出，趙怡翔將投入台北市議員初選態勢明朗，趙擬在英系提拔下出戰中正、萬華選區，但由於同派系在該區已有屬性與趙雷同的現任議員吳沛憶，趙怡翔空降恐先點燃派系內卡位戰戰火。

趙怡翔2016年在蔡英文總統就職典禮上，因為擔任口譯工作爆紅，因此被封為「口譯哥」。最著名的爭議事件為2019年外派到駐美代表處擔任政治組長因其並非外交體系出身，身份資格惹議。

時任監委仉桂美、江綺雯、劉德勳也針對此案申請自動調查。最終調查報告指出，外交部嚴重混用機要人員與聘用人員的進用機制、聘趙怡翔為一等諮議未符相關資格條件規定，因此通過對外交部的糾正案。

趙怡翔 外交部 北市

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