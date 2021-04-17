「口譯哥」傳辭官返台拚選舉 擬投靠英系掀派系內卡位戰

美國總統拜登上任至今3個月，一般認為內政優先於外交，但是全球情勢的變化逼人而來，想不到外交反而成為拜登的艱難考驗；有些是川普沒有解決的老問題，譬如北韓重啟彈道導彈試射、伊朗重啟濃縮鈾的過程，有些是突然發生的新問題，像是緬甸政變，但是這些都還算是局部性的，真正的全球性問題，在於中國與俄羅斯。

2021-04-17 14:17