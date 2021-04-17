將請辭回台選議員？ 趙怡翔臉書回應曝心聲

駐美代表處政治組長趙怡翔將請辭回台投入選舉，他透過臉書發文表示，感謝有機會在美國打拚，未來希望透過其他方式參與政治，但目前暫時還沒有確定回台灣的時間點，回台灣前將持續為台美關係努力。

趙怡翔從主持蔡英文總統勝選之夜國際記者會的「口譯哥」，進入民進黨政府的國安會、外交部，而後派駐美國，出任政治組長；曾引發人事聘用爭議，監察院為此糾正外交部。

他在臉書表示，來美國近兩年半，很榮幸在這段期間與團隊共事，與美方合作，共同促進美台關係；如今台灣官員進入美國國務院開會成為常態，美國總統拜登派遣資深訪團赴台交流，均得之不易，證明蔡政府的踏實外交受認同。

趙怡翔談到其個人規畫，他說，「我非常感謝過去這段時間有機會在美國打拼，未來也希望能透過其他方式參與政治。我暫時還沒有確定回台灣的時間點，而在回台灣前，也將持續在這裡為台美關係努力，希望讓外界繼續看到更多台美進程。」