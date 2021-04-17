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韓、江網路聲量高 朱立倫：之前是鮭魚先生最高

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市前市長朱立倫出席淡水錦繡莊文化園區開幕。記者江婉儀／攝影
新北市前市長朱立倫出席淡水錦繡莊文化園區開幕。記者江婉儀／攝影

臉書粉專「聲量看政治」分析，目前國民黨黨主席7位擬參選人的聲量狀況，江啟臣、韓國瑜為最高，兩人僅差1%，新北市前市長朱立倫認為，好聲量最重要，如果要比，鮭魚先生的聲量是最高，希望是以好聲量為目標。

朱立倫表示，他覺得很奇怪，台灣不應該是強調網路聲量，應該要重視民主政治，有好的聲量比較重要，現在聲量最高可能是交通部長林佳龍或是某藝人，前陣子是立委王定宇，這不是好事，前段時間可能有人記得，鮭魚先生是聲量最高，他認為好聲量最重要，平常就是保持穩定，希望是以好聲量為目標。

另外，朱立倫表示，國民黨就是要重新站起來，一定要獲得不分黨派支持，包含中間選民或不同政黨的支持者轉而支持國民黨，尤其年輕朋友的支持更重要，他覺得不要都在同溫層裡面，應該要爭取更多人的支持。

國民黨主席預計7月改選，朱立倫日前表示，等選舉辦法出來再決定，被外界解讀是隨時可以上戰場。朱立倫表示，國民黨每位黨員都要有這樣的決心，為黨扛起一切責任，但不要每天只呈現在黨內紛爭中，任何黨內同志都不願意看到國民黨在每天的新聞都是黨內紛爭，應該要看到爭取社會更多的支持。

國民黨 朱立倫

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