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美日聯合聲明強調台海穩定 學者：凸顯拜登的策略運用

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
美國總統拜登（右）16日在白宮與日本首相菅義偉（左）見面，舉行兩國領袖會議，會後舉行聯合記者會。歐新社
美國總統拜登（右）16日在白宮與日本首相菅義偉（左）見面，舉行兩國領袖會議，會後舉行聯合記者會。歐新社

美日領導人16日雙邊會談後發布聯合聲明提到台灣海峽和平穩定的重要性；學者認為，過去連美國前總統川普都沒有把台海納入聯合聲明，這凸顯了拜登政府的策略運用，也不能排除台海真的危險所以才被納入。

政治大學外交系副教授黃奎博說，台灣沒被納入美日安保，只是台海和平穩定被提及，1996年時有台海飛彈危機，1999年前總統李登輝提出兩國論兩岸緊張，但都沒有提到台海，美日安保是由美國主導，或許美國當時沒有想這麼明顯對抗中國大陸，過去川普也沒有，這是拜登的策略運用，也不排除是台海緊張程度高，所以美國才納入台海。

黃奎博說，聲明提到鼓勵和平解決兩岸議題，若是以武力脅迫，台灣以武力脅迫中國大陸的機會較小，這部分是對中國大陸喊話，壓力當然放在中國大陸的多，但除了要中國大陸不要輕舉妄動之外，言下之意也有台灣不要搗蛋，若民進黨有準台獨作法，導致台海更緊張，那民進黨也要負責。

淡江大學外交與國際關學系榮譽教授陳一新說，聯合聲明和記者會沒有明確說出安全承諾，美國的承諾比較清晰，但還是遵守一中政策，日本是一中原則，所以更不可能做出承諾。

陳一新說，從1969年美日聯合聲明提到台海，到1996年台海危機日本單方面聲明提到「台海有情況」，但沒有明確點名台灣，到這次說重視台海和平穩定，三次以來是有進展，但距離台灣想要的安全承諾還有一大段距離，不過日本這麼做，背後有一定的程度是出於美國壓力。

台海 日本

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