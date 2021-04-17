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美日聯合聲明提及台灣 總統府：有助印太區域和平穩定
美國總統拜登與日本首相菅義偉於華府舉行領袖會談，並發表聯合聲明。總統府發言人張惇涵今天表示，這是繼3月「美日安全諮商會議」後，美日雙方再次強調台海和平穩定的重要性，我國政府欣見美國及日本政府對於台海和平穩定的重視，並表達感謝與肯定之意，相信這對於印太區域的和平穩定有正面助益。
張惇涵指出，台海的和平穩定，已經從兩岸關係的範疇，提升至印太區域，甚至已經成為全球的焦點；期盼北京當局，應善盡其兩岸和區域一員的責任，共同為台海及區域間的安全與福祉做出正面貢獻。
張惇涵表示，誠如蔡英文總統所多次強調的，台灣一貫的立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，而台灣、美國、日本，皆是共享自由、民主、人權的理念，並且在區域安全與繁榮有一致利益，台灣會堅定捍衛民主的制度、守護共享的普世價值，與美國、日本等理念相近國家，在既有的良好合作基礎上，持續深化合作夥伴關係，共同為維護印太地區和平穩定與繁榮發展，貢獻最大的努力。
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