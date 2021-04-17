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日本2年後排福島核廢水入海 原能會：不排除擴散至台灣海域

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美日聯合聲明提台海和平穩定重要性 外交部：誠摯感謝

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
美國總統拜登（右）16日在白宮與日本首相菅義（左）見面，舉行兩國領袖會議，會後舉行聯合記者會。歐新社
美國總統拜登（右）16日在白宮與日本首相菅義（左）見面，舉行兩國領袖會議，會後舉行聯合記者會。歐新社

美日領導人16日雙邊會談後發布聯合聲明提到台灣海峽和平穩定的重要性；外交部今天表示，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝，未來將持續敦促理念相近國家重視台海安全與和平對區域繁榮及穩定的重要性。

外交部表示，這是繼上個月16日「美日安全諮商（2+2）會議」後，美國與日本政府再度公開表達對台海和平穩定的重視，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝，未來將持續敦促理念相近國家重視台海安全與和平對區域繁榮及穩定的重要性。

外交部表示，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上持續扮演關鍵角色，也對近期區域國家所面臨的陸、海、空域的安全壓力及侵略威脅感同身受。

外交部表示，台灣與美、日兩國共享自由、民主、人權及法治等基本價值，也有密切經貿關係及人員往來，是兩國的重要國際夥伴。我國政府樂見美國及日本關切區域安全現況，也會在既有的堅實良好基礎上，與美、日及其他理念相近國家緊密合作，捍衛民主制度與共享價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平穩定與繁榮。

外交部 台海 日本

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