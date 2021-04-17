對日排核汙水低調 孫大千：民進黨遇日本就變啞巴？

日本政府決定2023年將福島核電廠核汙水稀釋後排放入海洋，引發破壞生態質疑。但相較同屬鄰國的大陸、韓國強烈反彈，蔡政府態度低調。前立委孫大千今在臉書質疑，民進黨不是一向講話都很大聲，為什麼碰到日本就變啞巴？

孫大千表示，日本福島核汙水並非一般核電廠冷卻水，其中還包含當年核電廠災變時，灌入其中三座將融毀反應爐的冷卻用水。

孫大千說，日本政府雖然聲稱將排入太平洋的核汙水已過濾掉其中放射性物質，僅存下來的氚也只有世界容許標準值七分之一，但問題是現有技術真能完全過濾核汙水中全部放射性物質？會不會仍然殘存鍶-90、銫-137、碘、釕、銠、碲和鈷等放射性物質？

孫大千表示，鍶-90和銫-137之類放射性物質半衰期長達30年，進入人體後會被骨質結構吸收，一旦融入到骨頭晶體結構中更無法被排出體外，有高度致癌風險。

孫大千說，日本排放核汙水經太平洋洋流帶動，必然會將整個太平洋全面汙染，台灣四面環海，自然無法倖免於難，到時台灣漁民魚獲都極可能含放射性物質，在政府人力物力有限情況下，根本不可能逐批檢驗，必然會對台灣人民健康安全帶來致命災難。

孫大千質疑，民進黨為了抱美國大腿，強逼台灣人民吞萊豬；現在為討好日本，難道還要強逼台灣人民喝核汙水？