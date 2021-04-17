【重磅快評】李永得國際影音平台六大錯 下台剛剛好

文化部長李永得日前在立法院重申國際影音平台8月一定開播，否則下台負責。其實要不是李永得決策屢屢錯誤，國際影音平台應該早已開播，而以該案延宕至今消耗的預算與社會成本來說，就算影音平台如期開播，李永得下台賠罪也只是剛好。

國際影音平台是蔡英文總統構想人盡皆知，以不少國家都有對外新聞平台傳播來說，台灣推國際影音平台原是美事。然而以李永得為首的文化部為迅速執行總統指令，去年倉促要求公視在短短兩、三個月內生出影音平台前導計畫，好再連結正式平台計畫，公視高層在高壓下也跳過董事會進行此事，爆出「國家黑手深入公視」爭議。

文化部當時稱政府善意遭扭曲，撇清並未下指令要公視照辦，但董事證稱，李永得事發前曾來公視，面對董事都未提要設影音平台；公視內部信件也可見文化部建議痕跡。如果李永得不急著「解任務」，而是以國家利益至上為前提，讓公視能有充裕時間規畫最佳內容，或許行政團隊就不會急著跳過董事會。這是李永得第一錯。

公視董事會為行使程序正義，後來另開臨時董事會，最後通過影音平台計畫前導案。未料李永得來記回馬槍，以「為避免爭議擴散」為由終止該委託案，完全不顧各方為顧全程序做的努力，引得董事怒指此舉再度證實文化部態度就是「不論有沒有董事會，決定權都在我」，也讓整個影音平台案卡關。這是李永得第二錯。

由於李永得錯誤決策，原本去年7月就能往下走的該案，硬是拖了兩個月才另交中央社。到了今年，又傳出中央社因不熟悉影音，成果不佳，最後早該於3月底結的案，拖了兩周都未交出，李永得卻在4月1日立法院備詢時公然稱中央社結案報告已送來。這些浪費的時間與不當決策造成的必然後果，是李永得第三錯。

公視2月間決定重新主動爭取國際影音平台標案，文化部初始大表歡迎，審查會議卻以不符採購需求書要求設置獨立組織等未通過，李永得數度自稱「受傷很重」。公視未依程序守標規固然不當，但文化部原安排公視簡報審查，卻在原定簡報及審查日5天前臨時告知取消，讓以為可現場解釋的公視措手不及。龐大10億標案倉促改為僅書面審查，背後緣由費疑猜，是李永得第四錯。

如今國際影音平台案如去年前導案般回原點，李永得4月1日在立法院稱之後限制性招標依法不能再邀公視投標，後來遭立委打臉，因為採購法並無此規定。另一方面，李永得一再稱只要中央社董事會同意，就邀中央社投標，不顧學者指中央社身為政府媒體，不適合做影音平台。影音平台本是要讓台灣在國際展現形象，主事者卻刻意排拒公共媒體，高舉政府媒體，是李永得第五錯。

尤有甚者，李永得在一再錯誤決策延遲影音平台時程之餘，還喊出若8月未開播就下台。國際影音平台這原本該規畫嚴謹、按部就班的堂堂大事，明明就是在李永得連環錯下，至今4月中仍連採限制性招標或公開招標等方案都還未定，遑論負責者；而不論誰負責，只因李永得賭上官位，未來都得被迫在兩、三個月內生出國際影音平台，品質恐可想而知。這是李永得第六錯。

文化部前部長鄭麗君曾構想將中央社、中央廣播電台納入大公廣集團，行政院遲未核定，表面理由是人力、經費問題太複雜，私下理由則是中央社等政府媒體還是要留給政府，「比較好用」。李永得期盼中央社接手國際影音平台，恐怕正是因高層及董事都由官方派任的中央社最符合政府需要。何況，電視界早耳語中央社前導計畫本已架設網路平台，屆時李永得一拿就可用來保官。

去年公視影音平台前導案引起軒然大波，最大爭議點在於國家黑手伸入。反諷的是，當公視的前導案繞了一圈遭文化部撤掉，國家的手恐怕又要伸入，還因為對象是中央社顯得光明正大。然而台灣做影音平台的理想典範，究竟是英國公共媒體BBC，或美國官媒「美國之音」、韓國「阿里郎」？不同的選擇，將決定台灣國際影音平台格局與國際形象。