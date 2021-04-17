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澳洲首起疑AZ接種血栓亡事件 指揮中心下午2時記者會

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
澳洲主管機關表示，一名48歲女性「可能」因接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗致死。這是澳洲通報首起和AZ疫苗有關的血栓致死案例。 美聯社
澳洲主管機關表示，一名48歲女性「可能」因接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗致死。這是澳洲通報首起和AZ疫苗有關的血栓致死案例。 美聯社

澳洲主管機關於當地時間16日指出，澳洲國內通報首起與AZ疫苗接種後有關的血栓致死案例。國內擴大接種AZ疫苗，打氣未見大幅提升，指揮中心也研議觀察近期接種數後，評估再擴大接種順位。指揮中心也將於今天下午2點，由發言人莊人祥對外說明疫情及防治作為，沒有提供直播。

澳洲一名48歲女子接種後AZ疫苗後四天死亡，女子患有糖尿病等慢性疾病，但臨床症狀未有與其他疾病的關連性，判定兩者有因果相關。

新冠肺炎 COVID-19

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