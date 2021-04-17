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孫曉雅：美對台交往新準則移除過度繁瑣限制 跨出好大一步

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院東亞局主管澳紐暨太平洋事務的副助理國務卿孫曉雅（Sandra Oudkirk） 公開表示，美國對台交往新準則移除過度繁瑣的限制，較前一版本「跨出好大一步」。 圖為2019年孫曉雅訪台出席首屆「太平洋對話」。 本報系資料照片
美國國務院東亞局主管澳紐暨太平洋事務的副助理國務卿孫曉雅（Sandra Oudkirk） 公開表示，美國對台交往新準則移除過度繁瑣的限制，較前一版本「跨出好大一步」。 圖為2019年孫曉雅訪台出席首屆「太平洋對話」。 本報系資料照片

美國國務院東亞局主管澳紐暨太平洋事務的副助理國務卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）16日表示，美國國務卿布林肯（Antony Bliken）9日發布對台交往新準則，相較前一個版本「跨出好大一步」，明確鼓勵美國行政部門與台灣交流，移除過度繁瑣的限制。

孫曉雅形容，這些限制過去複雜化美國與台灣處理共同關切議題的能力。

布林肯9日發布對台交往準則並未公布內容，而是國務院官員透過電郵舉例，美國現在鼓勵美台官員可在國務院或駐美代表處，舉行工作階層的會議。

孫曉雅在談到美台關係時首先重申，美國與台灣數十年來維持非官方關係，符合基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一個中國政策，這項非官方關係經由美國在台協會（AIT）與台灣駐美國經濟文化代表處（TECRO）的互動而落實。

這是布林肯發布新的對台交往準則以來，首度有國務院官員在公開場合談及此事。

根據媒體報導，AIT處長酈英傑（William Brent Christensen）任期今夏將屆滿，傳出美孫曉雅可能接任下一任處長；若孫接任，將是AIT首任女處長。

孫曉雅16日受華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）邀請，談印太地區的美台夥伴關係，她說，台灣與帛琉的旅遊泡泡是全球首見，也是巨大成就，首發團100名乘客事後回到台灣接受病毒檢測，並未感染新冠，希望未來其他國家能複製相關經驗，成為典範。

孫曉雅說，美國致力深化與台灣的關係，也維持與印太島國的正面關係，美台合作經驗豐富，包括台灣在吐瓦魯的農業援助計畫、美台日2015年開始的全球合作暨訓練架構（GCTF），今年美國打算透過GCTF的架構進一步向全球擴大台灣的公衛實力與科技專業。

孫曉雅說，美台將持續緊密合作，與世界分享台灣的專業與經驗，包括對抗中國大陸的惡意影響力、應對新冠肺炎大流行以及促進包含宗教自由在內的人權。

國務院 布林肯 AIT

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