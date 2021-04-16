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花旗銀撤出台灣消金市場 消費者5大權益必須知

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美牛剛被驗出含萊劑 食藥署火速宣布「美豬都沒萊劑」

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
含瘦肉精「萊克多巴胺」美國豬肉已經公告開放進口，但各地傳統市場肉攤紛紛掛出國產台灣豬肉標章取信消費者，民眾也願意多花錢購買台灣溫體豬肉。 本報資料照片
含瘦肉精「萊克多巴胺」美國豬肉已經公告開放進口，但各地傳統市場肉攤紛紛掛出國產台灣豬肉標章取信消費者，民眾也願意多花錢購買台灣溫體豬肉。 本報資料照片

台中市衛生局今宣布檢出一件自楓康超市檢出萊劑超標的「美國冷藏牛腱」，由於該超市的牛肉都是由總公司統一採購，因此移請北市衛生局了解總公司的進貨狀況。我國食品主管機關、衛福部食藥署同時也發出新聞稿，強調我進口的「美豬」皆未含有萊劑，食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，真的剛剛好，時間湊巧。

根據豬肉儀表板統計，自今年元旦起至4月15日，美豬進口1萬4976.49噸、美國豬肝、豬腎及豬其他可食部位已進口5204.02噸，全數皆未檢出萊劑。

林旭陽表示，除了於邊境執行百分百的逐批抽驗，長達一年以外，同時也針對後市場稽查美國豬肉萊劑是否超標，根據統計，自今年元旦起至4月11日，共計抽驗1157件，包括國產819件、進口338件，均檢驗合格，無檢出萊克多巴胺。

食藥署也分別於製造業、販賣業及直接供應飲食場所進行豬肉及豬可食部位原料原產地標示稽查，自今年元旦起至4月16日止，前述業別經地方政府衛生局抽查標示，有含進口豬原料產品占已查核件數之比例分別為12.9%、19.0%及15.2%。

衛生局 萊劑 食藥署

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