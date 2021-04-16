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超標萊牛源自北市業者 衛生局：若違法可罰6萬到2億
中央元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，台中市政府日前抽驗某連鎖超市，其中美國冷藏牛腱產品檢出萊克多巴胺0.02ppm，超過法定0.01ppm，違反《食安法》開罰12萬元，移請源頭所在地北市府處辦；北市府衛生局表示，已要求業者回收產品，待釐責任，將開罰6萬到2億元。
該牛腱是超市總公司向台北市供應商採購的「美國冷藏牛腱」共199公斤，進貨時均請供應商提供瘦肉精檢驗結果合格報告；目前各分店架上已無此批違規產品，台中市政府要求該公司立即研擬退費機制，並於公司網站及各分店公告，保障消費者權益，
台北市政府衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷說，會要求廠商提供進口相關資料與產品流向資料，並通知業者回收停販該款牛肉。
陳怡婷表示，台北市政府已經向台中市政府索取相關資料，但正式公文還未送達，後續會調查釐清責任，若確認為台北市業者進口，就會依食安法開罰6萬到2億元。
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