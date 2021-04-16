快訊

花旗銀撤出台灣消金市場 消費者5大權益必須知

台積電董事候選人出爐 麻省理工學院校長入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超標萊牛源自北市業者 衛生局：若違法可罰6萬到2億

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台中市政府查到首件萊牛超標。圖／台中市政府提供
台中市政府查到首件萊牛超標。圖／台中市政府提供

中央元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，台中市政府日前抽驗某連鎖超市，其中美國冷藏牛腱產品檢出萊克多巴胺0.02ppm，超過法定0.01ppm，違反《食安法》開罰12萬元，移請源頭所在地北市府處辦；北市府衛生局表示，已要求業者回收產品，待釐責任，將開罰6萬到2億元。

該牛腱是超市總公司向台北市供應商採購的「美國冷藏牛腱」共199公斤，進貨時均請供應商提供瘦肉精檢驗結果合格報告；目前各分店架上已無此批違規產品，台中市政府要求該公司立即研擬退費機制，並於公司網站及各分店公告，保障消費者權益，

台北市政府衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷說，會要求廠商提供進口相關資料與產品流向資料，並通知業者回收停販該款牛肉。

陳怡婷表示，台北市政府已經向台中市政府索取相關資料，但正式公文還未送達，後續會調查釐清責任，若確認為台北市業者進口，就會依食安法開罰6萬到2億元。

北市 衛生局 台中市

延伸閱讀

牛結節疹防疫 北市80牛注射疫苗

檢出首例含萊劑肉品超標 台中市府開罰

指打疫苗北市「被突襲」 北市發言人遭批政治操作

北市民宅中午失火 屋主慌張跑頂樓躲火幸獲救

相關新聞

黎智英遭香港法院判刑 總統府：高度遺憾和譴責

香港壹傳媒創辦人黎智英等9人今天遭香港法院判刑。總統府發言人張惇涵表示，對於北京當局繼續侵害香港的民主及人權，再次表達高...

和蔡總統接白沙屯媽祖鑾駕 接閣揆？鄭文燦：空穴來風

苗栗白沙屯媽祖8天7夜的進香活動，總統蔡英文今天一早在雲林縣北港迎接媽祖鑾駕，桃園市長鄭文燦緊跟在蔡英文後面，一起上香、...

公務員死亡慰問金20年來首調整 上限調至600萬元

為加強公務人員執行職務安全保障，激勵公務人員勇於任事，行政院與考試院今天會銜發布通過「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給...

超標萊牛源自北市業者 衛生局：若違法可罰6萬到2億

中央元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，台中市政府日前抽驗某連鎖超市，其中美國冷藏牛腱產品檢出萊克多巴胺0.02ppm，超過...

【高教新住民／下】頂大看得到吃不到？ 新住民憂學費負擔、若補助也怕貼標籤

新住民110學年度起可透過大學獨招、外加名額進大學，來台多年的新住民雖肯定政策強化「教育平權 」，但表示許多新住民屬於經濟弱勢，若政府能有學費減免或補助，才能讓新住民安心就學，否則就讀的意願可能不高。有大學校長也主張比照原住民學生減免學雜費，並且設立專班方便大學設計課程，對大學和新住民學生才是雙贏策略。

檢出首例含萊劑肉品超標 台中市府開罰

中央元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，台中市政府隨即加強抽驗市面肉品，日前抽驗某連鎖超市，其中一件美國冷藏牛腱產品今確定檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。