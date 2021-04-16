超標萊牛源自北市業者 衛生局：若違法可罰6萬到2億

新住民110學年度起可透過大學獨招、外加名額進大學，來台多年的新住民雖肯定政策強化「教育平權 」，但表示許多新住民屬於經濟弱勢，若政府能有學費減免或補助，才能讓新住民安心就學，否則就讀的意願可能不高。有大學校長也主張比照原住民學生減免學雜費，並且設立專班方便大學設計課程，對大學和新住民學生才是雙贏策略。

2021-04-16 18:52