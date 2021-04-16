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檢出首例含萊劑肉品超標 台中市府開罰

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局查獲牛腱含萊劑超標。圖/台中市衛生局提供
台中市衛生局查獲牛腱含萊劑超標。圖/台中市衛生局提供

中央元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，台中市政府隨即加強抽驗市面肉品，日前抽驗某連鎖超市，其中一件美國冷藏牛腱產品今確定檢出萊克多巴胺0.02ppm，超過法定限量標準0.01 ppm，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項，依法開罰12萬元，並移請源頭所在地台北市政府衛生局依法處辦。

台中市衛生局說，日前桃園某大型賣場驚傳牛肉疑檢出瘦肉精超標，後雖證實虛驚一場，但為擴大把關，台中市食安處日前抽驗某連鎖超市，一件美國冷藏牛腱產品今日確定檢出超標，並再次前往該連鎖超市稽查。

食安處指出，經查該牛腱是超市總公司統一向台北市供應商採購的「美國冷藏牛腱」共199公斤，進貨時均請供應商提供瘦肉精檢驗結果合格報告，而此批肉品為完整真空包裝冷藏肉品，先前無分切即直接分配到各分店販售。目前各分店架上已無此批違規產品，市府要求該公司立即研擬退費機制，並於公司網站及各分店公告，保障消費者權益，

食安處指出，守護民眾健康及食安，市府去年9月起提前於萊豬叩關前完成跨局處合作整合資源，加強瘦肉精管控與監測，推動「畜產溯源要管控」、「肉品產地要標示」、「市民健康要守護」、「違規查辦要落實」、「資訊公開要透明」5大強力作為，強化肉品從源頭到餐桌管理，擴大十倍查驗量能。

衛生局長曾梓展表示，截至3月底止，台中主動出擊查驗肉品共11062件，包括標示查核7749件、瘦肉精快篩2346件，另有967件牛豬肉品進一步檢驗，含此案共計檢出17件牛肉產品含有萊克多巴胺，雖有16件數值均低於法規限值，但仍一律公告於「台中市萊豬牛宣導專區」，公開讓民眾能有自由選擇、消費參考的來源依據，鼓勵民眾善加利用查詢，一起關心食安、遏止不法業者。台中市萊豬牛宣導專區網址: https://www.taichung.gov.tw/1630362/ 。

台中市衛生局查獲牛腱含萊劑超標。圖/台中市衛生局提供
台中市衛生局查獲牛腱含萊劑超標。圖/台中市衛生局提供
台中市衛生局查獲牛腱含萊劑超標。圖/台中市衛生局提供
台中市衛生局查獲牛腱含萊劑超標。圖/台中市衛生局提供

衛生局 食安

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