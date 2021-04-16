檢出首例含萊劑肉品超標 台中市府開罰

中央元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，台中市政府隨即加強抽驗市面肉品，日前抽驗某連鎖超市，其中一件美國冷藏牛腱產品今確定檢出萊克多巴胺0.02ppm，超過法定限量標準0.01 ppm，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項，依法開罰12萬元，並移請源頭所在地台北市政府衛生局依法處辦。

台中市衛生局說，日前桃園某大型賣場驚傳牛肉疑檢出瘦肉精超標，後雖證實虛驚一場，但為擴大把關，台中市食安處日前抽驗某連鎖超市，一件美國冷藏牛腱產品今日確定檢出超標，並再次前往該連鎖超市稽查。

食安處指出，經查該牛腱是超市總公司統一向台北市供應商採購的「美國冷藏牛腱」共199公斤，進貨時均請供應商提供瘦肉精檢驗結果合格報告，而此批肉品為完整真空包裝冷藏肉品，先前無分切即直接分配到各分店販售。目前各分店架上已無此批違規產品，市府要求該公司立即研擬退費機制，並於公司網站及各分店公告，保障消費者權益，

食安處指出，守護民眾健康及食安，市府去年9月起提前於萊豬叩關前完成跨局處合作整合資源，加強瘦肉精管控與監測，推動「畜產溯源要管控」、「肉品產地要標示」、「市民健康要守護」、「違規查辦要落實」、「資訊公開要透明」5大強力作為，強化肉品從源頭到餐桌管理，擴大十倍查驗量能。