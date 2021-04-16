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重回事故現場 林佳龍談辭職：做志工持續關心台鐵改革

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
交通部長林佳龍（中）在卸任前，今天回到太魯閣號撞車事故現場參加法會。記者王燕華／攝影
交通部長林佳龍（中）在卸任前，今天回到太魯閣號撞車事故現場參加法會。記者王燕華／攝影

交通部長林佳龍因太魯閣號撞車案辭職，已獲行政院長蘇貞昌批准，20日將生效。林佳龍今天回到事故現場花蓮清水隧道前參與超渡法會，表示卸任後會做志工，持續關心與推動台鐵的改革，其他個人的角色就是歸零。

林佳龍說，辭呈20日生效，卸任前針對台鐵改革完成準備工作，會交棒給新任的交通部長，在行政院的督導下，能夠全面展開台鐵的改革。

他說，罹難者和傷者、他們的家人，這些犧牲應該是要喚起台鐵的改革，經過這次事故的衝擊，社會對改革這部分也已經有更強的共識。

對於接任人選，林佳龍說人事部分尊重行政院長官的決定，他會把交接工作做好，幫助未來接任的人無縫接軌。

林佳龍說，兩年前他將選舉的補助款成立光合基金會，希望成為光照亮社會。未來卸任後，他自己也會做志工，持續關心並推動台鐵的改革，其他個人角色就是歸零，他希望站在一個公民角度提升台鐵的行車安全，也會以個人或所屬基金會，持續關懷陪伴罹難者、傷者及他們的家庭，走出災難傷痛。

台鐵今天下午在太魯閣撞車事故現場清水隧道前辦超渡法會。記者王燕華／攝影
台鐵今天下午在太魯閣撞車事故現場清水隧道前辦超渡法會。記者王燕華／攝影
交通部長林佳龍（右）在卸任前，今天與交通部次長祁文中等人，回到太魯閣號撞車事故現場參加法會。記者王燕華／攝影
交通部長林佳龍（右）在卸任前，今天與交通部次長祁文中等人，回到太魯閣號撞車事故現場參加法會。記者王燕華／攝影
台鐵今天下午在太魯閣撞車事故現場清水隧道前辦超渡法會，交通部長林佳龍（右2）跟在法師後雙手合十默禱。記者王燕華／攝影
台鐵今天下午在太魯閣撞車事故現場清水隧道前辦超渡法會，交通部長林佳龍（右2）跟在法師後雙手合十默禱。記者王燕華／攝影

台鐵 林佳龍 行政院

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