重回事故現場 林佳龍談辭職：做志工持續關心台鐵改革

交通部長林佳龍因太魯閣號撞車案辭職，已獲行政院長蘇貞昌批准，20日將生效。林佳龍今天回到事故現場花蓮清水隧道前參與超渡法會，表示卸任後會做志工，持續關心與推動台鐵的改革，其他個人的角色就是歸零。

林佳龍說，辭呈20日生效，卸任前針對台鐵改革完成準備工作，會交棒給新任的交通部長，在行政院的督導下，能夠全面展開台鐵的改革。

他說，罹難者和傷者、他們的家人，這些犧牲應該是要喚起台鐵的改革，經過這次事故的衝擊，社會對改革這部分也已經有更強的共識。

對於接任人選，林佳龍說人事部分尊重行政院長官的決定，他會把交接工作做好，幫助未來接任的人無縫接軌。