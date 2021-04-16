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和蔡總統接白沙屯媽祖鑾駕 接閣揆？鄭文燦：空穴來風

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦強調520接閣揆是空穴來風、揣測。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦強調520接閣揆是空穴來風、揣測。圖／桃園市政府新聞處提供

苗栗白沙屯媽祖8天7夜的進香活動，總統蔡英文今天一早在雲林縣北港迎接媽祖鑾駕，桃園市長鄭文燦緊跟在蔡英文後面，一起上香、祈福，被解讀為總統和鄭市長約好一同前往。

鄭文燦今天下午在桃園參加活動時說，北港朝天宮跟白沙屯的進香團事前就已邀請他，剛好和總統是同一個時間，他看總統的行程是先去北港朝天宮主委家致意，然後再參加白沙屯媽祖的進香團，當香燈腳，他因為廟方邀請，就特別安排了時間過去，不是和總統約好前往。

外傳520鄭文燦可能接閣揆，鄭文燦強調「沒有，這個是空穴來風」，他認為蘇貞昌院長帶領政府團隊做得很好，正努力地完成各種工作，目前就是需要「One team one goal」，一個團隊一個目標努力往前走，這種不必要的揣測或不必要的劇本，應該適可而止。

白沙屯媽祖 北港朝天宮 鄭文燦

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