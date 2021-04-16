協助產業升級 僑委會將媒合僑台商及國內研發單位合作

為了輔導海外僑台商產業升級，僑委會今天舉辦僑台商和各部會所屬研發單位交流會，僑委會委員長童振源表示，希望媒合研發單位和僑台商，把台灣的優勢展現出來，讓海外台商產業升級，也希望僑胞幫助研發單位走向國際。

包括農科院、國研院、工研院、資策會、中華電信等11家研發機構出席交流會並介紹服務內容，同時在活動現場設置展示攤位，和出席的僑台商交流洽談互動。

童振源說，僑委會從去年7月開始，經過多次討論才有今天的交流會，過程就和「懷胎十月」一樣辛苦，海外僑台商在全球發展，無論是立足創業、擴充規模甚至升級轉型都面臨激烈挑戰，而台灣擁有技術研發優勢，因此僑委會和台灣各大研發機構共同推出方案，希望結合台灣研發能量，幫助僑台商的事業發展。

童振源說，這些研發單位各屬不同政府單位，是名符其實的國家隊，僑委會匯集主要研發能量，相信未來有更多成長空間，展現台灣優勢，僑委會請各單位製作手冊介紹自己單位的業務，讓台商知道能在什麼領域合作，並設立數位聯絡窗口，方便全球僑台商聯絡。

童振源說，除了製作手冊外還要進行直播，讓大家看到研發單位的成果和量能，進行雙向對話，未來疫情平息後，僑委會也會安排台灣研發機構組團前往海外參訪，深化僑界和研發機構交流合作。

童振源說，海外有超過3千位僑務榮譽職人員及商會組織能量，希望未來僑務榮譽職也能協助研發單位走向國際。