快訊

太魯閣號案釀49死...李義祥未構成殺人罪嫌 花檢曝原因

地牛翻身！15:28規模4.6地震 最大震度台東4級

協助產業升級 僑委會將媒合僑台商及國內研發單位合作

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
僑委會委員長童振源。記者徐偉真／攝影
僑委會委員長童振源。記者徐偉真／攝影

為了輔導海外僑台商產業升級，僑委會今天舉辦僑台商和各部會所屬研發單位交流會，僑委會委員長童振源表示，希望媒合研發單位和僑台商，把台灣的優勢展現出來，讓海外台商產業升級，也希望僑胞幫助研發單位走向國際。

包括農科院、國研院、工研院、資策會、中華電信等11家研發機構出席交流會並介紹服務內容，同時在活動現場設置展示攤位，和出席的僑台商交流洽談互動。

童振源說，僑委會從去年7月開始，經過多次討論才有今天的交流會，過程就和「懷胎十月」一樣辛苦，海外僑台商在全球發展，無論是立足創業、擴充規模甚至升級轉型都面臨激烈挑戰，而台灣擁有技術研發優勢，因此僑委會和台灣各大研發機構共同推出方案，希望結合台灣研發能量，幫助僑台商的事業發展。

童振源說，這些研發單位各屬不同政府單位，是名符其實的國家隊，僑委會匯集主要研發能量，相信未來有更多成長空間，展現台灣優勢，僑委會請各單位製作手冊介紹自己單位的業務，讓台商知道能在什麼領域合作，並設立數位聯絡窗口，方便全球僑台商聯絡。

童振源說，除了製作手冊外還要進行直播，讓大家看到研發單位的成果和量能，進行雙向對話，未來疫情平息後，僑委會也會安排台灣研發機構組團前往海外參訪，深化僑界和研發機構交流合作。

童振源說，海外有超過3千位僑務榮譽職人員及商會組織能量，希望未來僑務榮譽職也能協助研發單位走向國際。

台商 僑委會 童振源

延伸閱讀

玉山銀奪信保基金三大獎 優質服務獲肯定

影／平息爭議 陳水扁：中正紀念堂應改為李登輝紀念館

台鐵事故海外台商同悲 群組踴躍 「接龍」捐款助傷亡者

助僑校抗疫 僑委會3千慈濟兒童繪本送海外僑校運用

相關新聞

協助產業升級 僑委會將媒合僑台商及國內研發單位合作

為了輔導海外僑台商產業升級，僑委會今天舉辦僑台商和各部會所屬研發單位交流會，僑委會委員長童振源表示，希望媒合研發單位和僑...

太魯閣號政治責任 侯友宜：主管機關的長官要負責

台鐵太魯閣號發生撞車事件，交通部長林佳龍請辭獲准，新北市議員林金結指出，事件過2星期歸咎很多責任，若是行政院長要不要負起...

【高教新住民／上】54校獨招新住民「試水溫」 台大、陽明交大還在觀望

外籍新住民入籍為我國國民後，升大學比照國人要參加升學考試，反而比未入籍時難度高。教育部去年12月訂頒「新住民就讀大學辦法」，歸化我國的新住民想念大學，不用參加學測、指考、統測等升學考試，以2％外加名額錄取。部分大學今年開始「試水溫」，陸續開闢學、碩、博士班獨招管道。本報調查，目前僅54所大專校院訂定「新住民入學大學招生規定」，只占160所大專院校約3成，台大、陽明交大等頂大未參加，部分私校也沒招生。

海關巡緝艇汰舊換新計畫期程延宕 監院糾正關務署

監察院今天表示，財政部關務署處理巡緝艇汰舊換新計畫之相關作業有欠周延，導致期程延宕，嚴重影響造船進度，通過監察委員施錦芳...

【韓國瑜再起／上】趙少康不能選黨主席 韓親自出馬已箭在弦上？

國民黨主席選戰尚未開打，檯面下的合縱連橫已經開始布局。據了解，前高雄市長韓國瑜力薦中廣董事長趙少康參選主席，但趙不符參選資格，黨中央也不打算為趙解套，因此，勸進韓國瑜親自出馬參選黨魁的聲音不斷，也運作支持者造勢，韓國瑜的女兒韓冰也參與獻策，就等韓最後決定。據了解，趙少康上月底曾和韓國瑜見面，表明不參選黨主席的決定。

影／神隱10天被說為保官位 蘇揆：一天都沒法神隱

行政院長蘇貞昌從4月5日起連續11天沒有公開行程，新北市議員葉元之認為蘇揆為了保住官位，所以才神隱。蘇貞昌表示，他做為行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。