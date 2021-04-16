快訊

太魯閣號案釀49死...李義祥未構成殺人罪嫌 花檢曝原因

地牛翻身！15:28規模4.6地震 最大震度台東4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太魯閣號政治責任 侯友宜：主管機關的長官要負責

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，主管機關要負起責任，當然其主關機關的長官要負起責任。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜表示，主管機關要負起責任，當然其主關機關的長官要負起責任。記者王敏旭／攝影

台鐵太魯閣號發生撞車事件，交通部長林佳龍請辭獲准，新北市議員林金結指出，事件過2星期歸咎很多責任，若是行政院長要不要負起政治責任請辭。新北市長侯友宜表示，主管機關要負起責任，當然其主管機關的長官要負起責任。

新北市議會今由新北市長侯友宜進行施政報告，林金結指出，事發後歸咎很多責任，包括肇事者責任、台鐵行政疏失的責任以及政治責任，若侯友宜是行政院長，是否會負起政治責任請辭？

侯友宜說，國家設官分職都有角色跟責任，今發生重大事情引起全民關注、引起全民深刻檢討，主管機關要負起責任，「當然他的長官要負起責任」，每個人都有責任存在。

侯友宜表示，如果事情發生在新北轄區，尤其是中央權責部分，若新北市沒扮演好自己角色，也要負起責任，該負責就負責。

侯友宜 行政院

延伸閱讀

侯友宜承諾 新北明年成立青年局

名嘴稱八仙善款沒用在受害者 侯友宜：搞錯了可體諒

抗旱不限中南部 侯友宜：不缺水也不能浪費

侯友宜：抗旱絕對是國家大事 盼共體時艱

相關新聞

協助產業升級 僑委會將媒合僑台商及國內研發單位合作

為了輔導海外僑台商產業升級，僑委會今天舉辦僑台商和各部會所屬研發單位交流會，僑委會委員長童振源表示，希望媒合研發單位和僑...

太魯閣號政治責任 侯友宜：主管機關的長官要負責

台鐵太魯閣號發生撞車事件，交通部長林佳龍請辭獲准，新北市議員林金結指出，事件過2星期歸咎很多責任，若是行政院長要不要負起...

【高教新住民／上】54校獨招新住民「試水溫」 台大、陽明交大還在觀望

外籍新住民入籍為我國國民後，升大學比照國人要參加升學考試，反而比未入籍時難度高。教育部去年12月訂頒「新住民就讀大學辦法」，歸化我國的新住民想念大學，不用參加學測、指考、統測等升學考試，以2％外加名額錄取。部分大學今年開始「試水溫」，陸續開闢學、碩、博士班獨招管道。本報調查，目前僅54所大專校院訂定「新住民入學大學招生規定」，只占160所大專院校約3成，台大、陽明交大等頂大未參加，部分私校也沒招生。

海關巡緝艇汰舊換新計畫期程延宕 監院糾正關務署

監察院今天表示，財政部關務署處理巡緝艇汰舊換新計畫之相關作業有欠周延，導致期程延宕，嚴重影響造船進度，通過監察委員施錦芳...

【韓國瑜再起／上】趙少康不能選黨主席 韓親自出馬已箭在弦上？

國民黨主席選戰尚未開打，檯面下的合縱連橫已經開始布局。據了解，前高雄市長韓國瑜力薦中廣董事長趙少康參選主席，但趙不符參選資格，黨中央也不打算為趙解套，因此，勸進韓國瑜親自出馬參選黨魁的聲音不斷，也運作支持者造勢，韓國瑜的女兒韓冰也參與獻策，就等韓最後決定。據了解，趙少康上月底曾和韓國瑜見面，表明不參選黨主席的決定。

影／神隱10天被說為保官位 蘇揆：一天都沒法神隱

行政院長蘇貞昌從4月5日起連續11天沒有公開行程，新北市議員葉元之認為蘇揆為了保住官位，所以才神隱。蘇貞昌表示，他做為行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。