太魯閣號政治責任 侯友宜：主管機關的長官要負責

台鐵太魯閣號發生撞車事件，交通部長林佳龍請辭獲准，新北市議員林金結指出，事件過2星期歸咎很多責任，若是行政院長要不要負起政治責任請辭。新北市長侯友宜表示，主管機關要負起責任，當然其主管機關的長官要負起責任。

新北市議會今由新北市長侯友宜進行施政報告，林金結指出，事發後歸咎很多責任，包括肇事者責任、台鐵行政疏失的責任以及政治責任，若侯友宜是行政院長，是否會負起政治責任請辭？

侯友宜說，國家設官分職都有角色跟責任，今發生重大事情引起全民關注、引起全民深刻檢討，主管機關要負起責任，「當然他的長官要負起責任」，每個人都有責任存在。

侯友宜表示，如果事情發生在新北轄區，尤其是中央權責部分，若新北市沒扮演好自己角色，也要負起責任，該負責就負責。