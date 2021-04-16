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海關巡緝艇汰舊換新計畫期程延宕 監院糾正關務署

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
海關巡緝艇汰舊換新計畫期程延宕，監院糾正關務署。圖／本報系資料照
海關巡緝艇汰舊換新計畫期程延宕，監院糾正關務署。圖／本報系資料照

監察院今天表示，財政部關務署處理巡緝艇汰舊換新計畫之相關作業有欠周延，導致期程延宕，嚴重影響造船進度，通過監察委員施錦芳、范巽綠提案，糾正財政部關務署。

二位監委指出，海關現有巡緝艇於2008年間已達使用年限，關務署未有負責之主責單位研擬具體汰舊換新原則以供各關遵循，高雄關在2012年2月間，向關務署提出關艇及巡緝艇汰舊換新中程計畫後，均交由高雄關統籌處理各關需求作業；2013年1月1日起，關務署因具備航海、輪機專業之海務處人員移至交通部，後續雖由關務署查緝處督導，然因承辦人力與專業條件均顯不足，且2013年6月20日前，關務署查緝處處長、簡任稽核、科長、承辦人等員，均未具航海、輪機相關專業。

二位監委表示，關務署於本案調查時稱，確因沒有專責單位，沒有採購經驗，導致本案延宕；足見，關務署於本案辦理過程中，船艇汰舊換新制度及相關行政作業欠周，嚴重影響船艇建造期程。

二位監委指出，立法院預算中心之「財政部及所屬（不含賦稅署及5區國稅局）107年度單位預算評估報告」曾指出，關務署應考量國內造船業執行能量及巡緝艇之合理價格，如期完成汰換老舊船艇等意見；但關務署並未適時參採該意見，坐失事先督導高雄關修正相關商情與市場價格之時機，海巡署等機關於2018年度釋出大量船艦訂單後，關務署果然招標不順，海關巡緝艇建造進度再度延後，又因造價上漲，導致原經行政院核定之5艘新船艇，減少船艇數量為4艘，嚴重影響各關查緝業務需求。

二位監委表示，關務署處理巡緝艇汰舊換新計畫，經查確有違失，因此依憲法及監察法規定提案糾正，移送行政院督同所屬確實檢討改善見復。

行政院 海關 海巡署

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