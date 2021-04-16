影／神隱10天被說為保官位 蘇揆：一天都沒法神隱

行政院長蘇貞昌從4月5日起連續11天沒有公開行程，新北市議員葉元之認為蘇揆為了保住官位，所以才神隱。蘇貞昌表示，他做為行政院長，如果他潛在水裡、躲在洞裡才是神隱，並以在火場的打火弟兄辛苦救人跟在從旁指導如何噴水救災的人比喻，認為自己都在做事，一天都沒辦法神隱。

蘇貞昌表示，他要服務全台兩千三百萬人還要接見美國人，整天就台灣所有事物盡心盡力、行程滿檔，老天不下雨他要憂愁，同時裁示各方面應變作法並給予支持，萬里海域漂來一頭死豬，也要全國的六千多個養豬場防疫。

蘇貞昌表示，現在又來了個牛結節症，如果說這十天神隱，他已經開了幾十次會議，連六日都滿滿會議，一天都沒辦法神隱，所以批評如果是正確，他會謙卑傾聽接受指教。

蘇貞昌說，在火場冒險犯難的救火人員全身烏黑、喘不過氣，只為搶救人命，令人敬佩，至於不在火場的人在旁指導水該噴哪邊，他認為是沒有跟進入火場的打火兄弟來的辛苦跟正確。

新北市長侯友宜5日受訪表示，「台鐵一而再、再而三的肇事」，讓人民不再信任台灣交通鐵路，政府應將事實釐清，給家屬一個交代，並追究刑事責任，不能輕易放過任何人，該賠償的也要勇於承擔，政府一定要好好反省及檢討。對於侯友宜的說法，蘇貞昌則未回應，僅問現場記者有無其他問題。