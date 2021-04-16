高雄第一季19起暴力犯罪 國民黨：蘇貞昌還不震怒？

國內治安惡化，本周已傳出3起槍擊案，國民黨上午質疑，行政院長蘇貞昌去年因治安問題，一怒速換台南市、高雄市警察局長，但一年過去，全台持黑槍犯案問題依然嚴重。對警政署查緝黑槍不力、管制改造槍枝不足，蘇還不震怒？

國民黨指出，因台灣法律漏洞，拆解零件、分散進口再做組裝，使得改造槍枝取得十分容易，黑槍氾濫，讓幫派都揚言「沒有買不到的槍」；舉凡幫派火拼、夫妻吵架、債務糾紛、友人尋仇，持槍犯案率高到宛如人人都可持有槍械。

國民黨更點名，高雄市在市長陳其邁主政下，月月傳槍響，今年前3個月就發生19起暴力犯罪，高居六都第一；民調也顯示，民眾對六都治安感受評比，僅7.1％民眾對高雄治安表達滿意，排名吊車尾。

國民黨質疑，內政部長徐國勇面對高雄治安問題，對前後任市長顯然態度不一，前市長韓國瑜任內出現網路名人砸場滋擾，徐即大張旗鼓南下坐鎮；陳其邁上任後年初連環爆出重大刑案，徐卻說，高雄治安不是最壞的，難道治安還分藍綠？

國民黨表示，陳其邁曾說，高雄對治安絕對零容忍，但面對如今高雄重大刑案數高居六都之冠、民眾治安感受最差、犯罪率在六都排前三，陳怎麼都忍下了？高雄市儼然成為黑幫電影場景，難道陳其邁所謂的零容忍，其實是零處理？

國民黨呼籲，行政院長蘇貞昌應盡速針對高雄治安問題商討對策，讓高雄市民無須再為惡化的治安恐懼不安。