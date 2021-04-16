陶德關心九二共識　蔣萬安：國民黨內已討論新可行論述

美國前參議員陶德非官方訪問團昨與國內朝野立委會晤，國民黨立委蔣萬安今天表示，會中他主動向美方提出，台灣非常需要國際空間發展，希望美國能大力支持台灣參與國際組織，特別是世界衛生組織，讓台灣分享世界第一的防疫經驗，與世界各國共享相關防疫的資訊，也有助於提升台灣國際地位能見度。

至於美方關切九二共識，蔣萬安說，他會中表示：九二共識不是一國兩制，國民黨也堅決反對一國兩制；九二共識確實存在過，也是過去兩岸交流基礎；若九二共識現在不再被多數民眾接受，國民黨內也一直在討論提出新的具體可行論述。

至於昨天沒有觸及開放含萊克多巴胺美豬議題，蔣萬安說，去年底在民進黨以立院人數優勢強行通過修法後，台灣已經開放，已是台灣內部事務，所以美方昨天沒提萊豬議題；但民進黨應問美國，到底台灣開放萊豬換到什麼？

也受邀卻婉拒出席的國民黨立委林為洲說，美國在台協會（AIT）一周前就有邀約，但那時沒有講說是陶德來訪的見面，「不禮貌，沒有事先講」；但他第一時間拒絕，因為他是反萊豬公投領銜人，擔心要來談萊豬摸頭。

外傳陶德此行是要賣台灣武器，林為洲說，當然有可能，另外可能也跟最近兩岸不平靜，擾台軍機更多，以及前兩天中國大陸實彈演習的發布，這都有關係，此行一定會觸及到軍事方面，請美國更明確幫台灣防衛，甚至加入日韓安保。

至於九二共識，林為洲說，這是發生過的事實，但需海峽兩岸一起維護，但現在共識岌岌可危，原因第一個要怪中國大陸國家主席習近平將九二共識與兩制台灣方案連結造成誤解，破壞九二共識；其次，九二共識就是不否認一中各表，林為洲說，國台辦言人馬曉光這兩天表態不承認中華民國存在的事實，那就沒有九二共識了；第三個破壞者則是民進黨。