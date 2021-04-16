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拜登好友陶德訪問團結束訪台行程上午離台 酈英傑送機
美國總統拜登的好友前參議員陶德（Chris Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg）及美國國務院台灣協調處長白丹利（Daniel Biers）訪問團今天上午離台，專機約11點20分自松山機場離台，美國在台協會（AIT）處長酈英傑送機。
訪問團14日下午抵台訪問，這是拜登上任後訪台首發團，外交部長吳釗燮及酈英傑接機。訪團昨天晉見蔡英文總統、和行政院長蘇貞昌會面，也和朝野立委座談，晚上蔡英文在官邸設宴接待訪團。
陶德昨天在總統府表示，跨黨派代表團來台共聚一堂，是應老友拜登請託，重申美國對台美關係承諾及美國對台美共享利益、深化雙邊合作的堅持。
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