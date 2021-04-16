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影／台版N號房事件上千人受害 何志偉正視受害者權益

攝影中心 / 記者余承翰／台北即時報導
民進黨立委何志偉上午在立法院舉行「台版ｎ號房事件！受害人高達上千人」記者會，他表示這幾年全球有高達幾百萬的孩子因不雅影片外流童年被摧毀，而同樣的事情也發生在台灣，不僅個資被揭露者超過百人，受害者更突破千人，並指出這些網站的使用者高達4萬人以上，亦即有4萬人正在交換、交易這些猥褻的照片，要求北檢應正視被害人所遭受到的侵害與不平，不該漠視受害者的權益。記者余承翰／攝影
民進黨立委何志偉上午在立法院舉行「台版ｎ號房事件！受害人高達上千人」記者會，他表示這幾年全球有高達幾百萬的孩子因不雅影片外流童年被摧毀，而同樣的事情也發生在台灣，不僅個資被揭露者超過百人，受害者更突破千人，並指出這些網站的使用者高達4萬人以上，亦即有4萬人正在交換、交易這些猥褻的照片，要求北檢應正視被害人所遭受到的侵害與不平，不該漠視受害者的權益。記者余承翰／攝影

民進黨立委何志偉上午在立法院舉行「台版N號房事件！受害人高達上千人」記者會，他表示這幾年全球有高達幾百萬的孩子因不雅影片外流童年被摧毀，而同樣的事情也發生在台灣，不僅個資被揭露者超過百人，受害者更突破千人，並指出這些網站的使用者高達4萬人以上，亦即有4萬人正在交換、交易這些猥褻的照片，要求北檢應正視被害人所遭受到的侵害與不平，不該漠視受害者的權益。

何志偉指出，這些網站裡頭包含籃球球員、學生、未成年兒童、保險員、靈骨塔銷售員、電信業者、軍人、警察、人夫、髮型設計師等，甚至連女記者都是受害者，拍攝地點則包含台北市政府、捷運、高鐵、台鐵、健身房、大學宿舍、公車等公共場合。何志偉批評這根本是無差別的網路性霸凌、無差別式的網路性侵，但政府機關回應則是「網站架設在國外，所以關不掉」，呼籲司法單位盡快處置相關嫌疑人，且散播未成年者的照片、偷拍影片屬於準公訴罪，質疑相關單位「只敢打蒼蠅，不敢打老虎」。

民進黨立委何志偉上午在立法院舉行「台版ｎ號房事件！受害人高達上千人」記者會，他表示這幾年全球有高達幾百萬的孩子因不雅影片外流童年被摧毀，而同樣的事情也發生在台灣，不僅個資被揭露者超過百人，受害者更突破千人，並指出這些網站的使用者高達4萬人以上，亦即有4萬人正在交換、交易這些猥褻的照片，要求北檢應正視被害人所遭受到的侵害與不平，不該漠視受害者的權益。記者余承翰／攝影
民進黨立委何志偉上午在立法院舉行「台版ｎ號房事件！受害人高達上千人」記者會，他表示這幾年全球有高達幾百萬的孩子因不雅影片外流童年被摧毀，而同樣的事情也發生在台灣，不僅個資被揭露者超過百人，受害者更突破千人，並指出這些網站的使用者高達4萬人以上，亦即有4萬人正在交換、交易這些猥褻的照片，要求北檢應正視被害人所遭受到的侵害與不平，不該漠視受害者的權益。記者余承翰／攝影
民進黨立委何志偉上午在立法院舉行「台版ｎ號房事件！受害人高達上千人」記者會，他表示這幾年全球有高達幾百萬的孩子因不雅影片外流童年被摧毀，而同樣的事情也發生在台灣，不僅個資被揭露者超過百人，受害者更突破千人，並指出這些網站的使用者高達4萬人以上，亦即有4萬人正在交換、交易這些猥褻的照片，要求北檢應正視被害人所遭受到的侵害與不平，不該漠視受害者的權益。記者余承翰／攝影
民進黨立委何志偉上午在立法院舉行「台版ｎ號房事件！受害人高達上千人」記者會，他表示這幾年全球有高達幾百萬的孩子因不雅影片外流童年被摧毀，而同樣的事情也發生在台灣，不僅個資被揭露者超過百人，受害者更突破千人，並指出這些網站的使用者高達4萬人以上，亦即有4萬人正在交換、交易這些猥褻的照片，要求北檢應正視被害人所遭受到的侵害與不平，不該漠視受害者的權益。記者余承翰／攝影

何志偉 未成年

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