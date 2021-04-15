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達悟族代表再提遷出核廢料 蔡英文承諾與族人一起討論

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府今天下午舉行原住民轉型正義委員會第15次委員會議，由蔡英文總統（左）主持。圖／總統府提供
總統府今天下午舉行原住民轉型正義委員會第15次委員會議，由蔡英文總統（左）主持。圖／總統府提供

總統府今天下午舉行原住民轉型正義委員會第15次委員會議，再度討論核廢料蘭嶼貯存場使用雅美（達悟）族原住民保留地。蔡英文總統指示，核廢料最終貯存地點是國家重大議題，期待透過基金會作為討論平台，由經濟部與族人一起參與討論。

蔡總統在開場時表示，此次會議的重心，包括原轉會的三個主題小組：土地小組、歷史小組及和解小組，都將提出新一階段的工作大綱。無論是深化土地調查、推動教學場域的改變或鼓勵博物館策展，都具備族群主流化思維，能夠跳脫同溫層的侷限。

此次會議安排「本會各小組工作大綱推動方案」及「財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美（達悟）族原住民保留地損失補償基金會設立進度」二個報告案及「以國土計畫解決原住民族既有建物及土地使用問題」討論案。各組主持人報告後，經與會委員交換意見，蔡總統請各小組將委員意見納入參考。

在「財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美（達悟）族原住民保留地損失補償基金會設立進度」報告案部分，由原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod報告蘭嶼貯存場設置真相調查辦理情形，經濟部次長曾文生則報告損失補償基金會設立進度，說明基金會已於今年3月30日召開第1屆第1次董事會，推選雅美（達悟）族台東縣議員黃碧妹擔任董事長，確認董事會章程及工作計畫內容，並同意於章程中明訂其中20億元僅動支利息，本金不動支，5.5億元得循程序動支。在行政院於今年4月9日核定捐助案後，後續將由經濟部協助完成基金會登記作業。

報告後，雅美（達悟）族代表夏曼威廉斯在會中對蔡總統責成辦理真相調查及後續成立基金會表達感謝，並重申族人對遷出核廢料的訴求。蔡總統指示，核廢料最終貯存地點是國家重大議題，期待透過基金會作為討論平台，由經濟部與族人一起參與討論。

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