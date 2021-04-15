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神隱10天 葉元之三問蘇貞昌躲什麼？
台鐵太魯閣事故後，藍營計算，行政院長蘇貞昌連續10天「神隱」，沒有公開行程，國民黨新北市議員葉元之今天三問蘇貞昌：「一直躲著，因為還沒想好說詞嗎？」「面對中國衝第一，面對日本就不說話？」「接受日本核廢水，台灣得到什麼好處？」
葉元之今晚在臉書貼文指出，蘇貞昌今天依舊沒有接受媒體訪問，從4月5日到現在已經躲10天。為了保官位，還真沉得住氣。關於太魯閣案的政治責任，交通部長林佳龍辭呈已被批准，將在4月20日生效，大家現在想知道的是，蘇貞昌認為自己該負什麼責任，一直躲著，是因為還沒想好說詞嗎？
葉元之也指出，國人這兩天關心日本排放核廢水的問題，也不見「政院第一吵架王」蘇貞昌出來捍衛台灣權利。試想，若排放核廢水的不是日本，而是中國大陸，那蘇貞昌一定衝第一，大罵對岸「以鄰為壑」、「土匪政權」，什麼狠話都會說。怎麼面對日本，就不說話了呢？最好笑就是民進黨，說國民黨挺核電，就沒資格反對日本的核廢水，簡直不知所云，舔日舔到極點。
他也質疑，採用核能發電，至少台灣人用的到電，也保護了藻礁、減少了空汙。那接受日本人的核廢水，台灣人得到什麼好處？如果有人拿垃圾丟到你家，你會說因為你家也會製造垃圾，所以沒資格反對嗎？更何況，核電廠排出的汙水，跟日本福島被輻射直接汙染的水，根本是兩回事。
葉元之最後也不忘隔空喊話，「護國院長」蘇貞昌，不用出來表態一下嗎？
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